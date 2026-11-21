El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Canarias para afrontar el último fin de semana de campaña electoral. Esta mañana, en Tenerife, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en las urnas para lograr una victoria del Partido Socialista el próximo 29 de noviembre.

Los candidatos del Partido Popular han expresado su apoyo al sector primario de Canarias y al consumo de productos locales. Además, han destacado la importancia que tienen para la economía del Archipiélago las ayudas del Estado y de la Unión Europea destinadas a sectores como el transporte, la pesca y la agricultura.

Unidad del Pueblo Canario ha participado hoy en una concentración en defensa del Hospital Insular de Lanzarote. Durante el acto, se ha reclamado la continuidad de la actividad del centro y la rehabilitación de sus instalaciones, que prestan, entre otros servicios, atención geriátrica.

Primero Canarias-Coalición Canaria ha celebrado este sábado en Gran Canaria su acto central de campaña electoral. Durante el encuentro, la candidatura nacionalista ha hecho un llamamiento a la participación en las urnas y ha reivindicado su papel como la única formación que, según defienden, representa los intereses de las Islas.

El candidato de VOX al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha participado este sábado en una manifestación convocada en Valverde, durante su visita a El Hierro. Allí, junto a vecinos de la isla, ha denunciado las consecuencias de la llegada de cayucos, que, según sostiene la formación, están perjudicando gravemente a la isla.