Los candidatos del Partido Socialista en Canarias han hecho un llamamiento a una movilización histórica del electorado progresista para evitar, según advierten, recortes económicos y de derechos. Los ministros Arcadi España y Ángel Víctor Torres han participado hoy en distintos actos de campaña en el Archipiélago para pedir el voto socialista.

El Partido Popular propone recurrir a Frontex y a las Fuerzas Armadas para frenar el flujo migratorio hacia Canarias. En materia económica, los candidatos populares defienden el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y apuestan por un modelo de desarrollo turístico centrado en la calidad del destino.

Unidad del Pueblo Canario ha reafirmado esta tarde su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento de la labor sindical. Lo ha hecho durante un encuentro con representantes de Comisiones Obreras, en el que sus candidatos han presentado las principales propuestas de la formación en materia laboral.

Las candidatas al Congreso de Coalición Canaria-Primero Canarias han reclamado hoy una financiación estatal más justa para el Archipiélago, que permita compensar los sobrecostes derivados de la lejanía en ámbitos como la dependencia, la atención sociosanitaria y las subvenciones destinadas a los profesionales del deporte.

VOX ha presentado hoy en una mesa informativa en Vecindario, Gran Canaria, sus propuestas en materia de vivienda, sanidad y atención sociosanitaria. La formación de Santiago Abascal ha explicado a los asistentes las medidas que recoge su programa electoral para abordar estas cuestiones, que considera prioritarias.

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