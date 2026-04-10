InicioRTVC ComunicaNotas de Prensa

Rosana repasa sus 30 años de carrera con José Toledo este sábado en `Entre Nosotras´

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

​El programa de la Televisión Canaria se cita con la cantante, a las 15:20 horas, para descubrir `Otro Mundo, Nuestro Mundo´ (OMOW), su nuevo proyecto transmedia que integra gira, docuserie e iniciativa comunitaria

El magacín de fin de semana ‘Entre Nosotras’ viaja este sábado 11 de abril hasta Lanzarote para encontrarse con la cantante y compositora Rosana. A partir de las 15:20 horas, la presentadora José Toledo conversará con la artista canaria sobre sus 30 años de carrera, el amor, la intimidad o la pérdida y sobre el lanzamiento de `Otro Mundo, Nuestro Mundo´ (OMOW), su nuevo proyecto transmedia que marca el inicio de su nueva etapa creativa artística.

Durante la entrevista, la cantante conejera hará un recorrido por su trayectoria humana y profesional marcada por una manera muy personal de entender la música y la vida, reflexionará sobre el paso del tiempo, la industria musical y la importancia de mantenerse fiel a una misma, poniendo en valor la libertad como eje fundamental de su carrera.

La cantante también desgranará los ejes de su nuevo proyecto OMOW con su gira `Vamos a Star´, que arranca este verano, la docuserie `Mejor Vivir sin Miedo´ de 3 episodios de 45 minutos para descubrir a la artista detrás de las canciones y el proyecto `Más que Barrios´ con el que busca agradecer y devolver al público todo el cariño recibido a lo largo de su carrera tras más de 30 años de éxito internacional.

Rosana repasa sus 30 años de carrera con José Toledo este sábado en `Entre Nosotras´
Rosana repasa sus 30 años de carrera con José Toledo este sábado en `Entre Nosotras´. RTVC.

Tras siete años de silencio, la artista vuelve a los escenarios, pero además debuta como guionista y directora en OMOW. Rosana irrumpió hace tres décadas en la vida de millones de personas convirtiéndose en una de las voces más queridas y reconocibles de nuestra música con temas como `El talismán´, `Si tú no estás aquí´ o `Sin miedo´ forman parte de la banda sonora de muchas generaciones dentro y fuera de Canarias.

Historias personales, reencuentros y homenajes

El programa continúa dando gran protagonismo a las historias personales, con entrevistas, sorpresas, reencuentros y homenajes, tratados siempre desde la sensibilidad y el rigor periodístico.

Y para profundizar en esos temas que más preocupan a la ciudadanía, cada semana participan en el programa colaboradores y expertos en áreas como la medicina, la alimentación, la psicología o el deporte, entre otras, que ofrecen consejos prácticos para la vida diaria y desmontan algunos de los mitos que circulan por las redes sociales.

Las tardes del fin de semana en Televisión Canaria abren una ventana a la actualidad, la cultura y los temas sociales con `Entre Nosotras´, programa producido por Videre TV y presentado por José Toledo, acompañada por las comunicadoras Jéssica Déniz y Ana Trabadelo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias propone renovar el REF para premiar la solvencia y la conciliación laboral

Accidente mortal en La Gomera tras caer una guagua turística por un barranco

El Guaguas encara la eliminatoria en busca de su cuarta Superliga Masculina consecutiva

La Laguna Tenerife vs Bàsquet Girona | J26 Liga Endesa 25-26

Málaga CF vs UD Las Palmas: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26