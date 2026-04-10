​El programa de la Televisión Canaria se cita con la cantante, a las 15:20 horas, para descubrir `Otro Mundo, Nuestro Mundo´ (OMOW), su nuevo proyecto transmedia que integra gira, docuserie e iniciativa comunitaria

El magacín de fin de semana ‘Entre Nosotras’ viaja este sábado 11 de abril hasta Lanzarote para encontrarse con la cantante y compositora Rosana. A partir de las 15:20 horas, la presentadora José Toledo conversará con la artista canaria sobre sus 30 años de carrera, el amor, la intimidad o la pérdida y sobre el lanzamiento de `Otro Mundo, Nuestro Mundo´ (OMOW), su nuevo proyecto transmedia que marca el inicio de su nueva etapa creativa artística.

Durante la entrevista, la cantante conejera hará un recorrido por su trayectoria humana y profesional marcada por una manera muy personal de entender la música y la vida, reflexionará sobre el paso del tiempo, la industria musical y la importancia de mantenerse fiel a una misma, poniendo en valor la libertad como eje fundamental de su carrera.

La cantante también desgranará los ejes de su nuevo proyecto OMOW con su gira `Vamos a Star´, que arranca este verano, la docuserie `Mejor Vivir sin Miedo´ de 3 episodios de 45 minutos para descubrir a la artista detrás de las canciones y el proyecto `Más que Barrios´ con el que busca agradecer y devolver al público todo el cariño recibido a lo largo de su carrera tras más de 30 años de éxito internacional.

Rosana repasa sus 30 años de carrera con José Toledo este sábado en `Entre Nosotras´. RTVC.

Tras siete años de silencio, la artista vuelve a los escenarios, pero además debuta como guionista y directora en OMOW. Rosana irrumpió hace tres décadas en la vida de millones de personas convirtiéndose en una de las voces más queridas y reconocibles de nuestra música con temas como `El talismán´, `Si tú no estás aquí´ o `Sin miedo´ forman parte de la banda sonora de muchas generaciones dentro y fuera de Canarias.

Historias personales, reencuentros y homenajes

El programa continúa dando gran protagonismo a las historias personales, con entrevistas, sorpresas, reencuentros y homenajes, tratados siempre desde la sensibilidad y el rigor periodístico.

Y para profundizar en esos temas que más preocupan a la ciudadanía, cada semana participan en el programa colaboradores y expertos en áreas como la medicina, la alimentación, la psicología o el deporte, entre otras, que ofrecen consejos prácticos para la vida diaria y desmontan algunos de los mitos que circulan por las redes sociales.

Las tardes del fin de semana en Televisión Canaria abren una ventana a la actualidad, la cultura y los temas sociales con `Entre Nosotras´, programa producido por Videre TV y presentado por José Toledo, acompañada por las comunicadoras Jéssica Déniz y Ana Trabadelo.