El Rosario CL se enfrenta al actual campeón, el Saladar de Jandía, con Tomasín Padrón y Miguel Hernández “El Majorero” en plena forma

Rosario CL vs Saladar de Jandía | Duelo atractivo en la capital majorera

El programa “Terrero y Gloria” regresa este viernes 21 de noviembre, en directo a partir de las 20.15 hora canaria por el canal de Deportes de TVC en YouTube, con una nueva entrega que tendrá como escenario la capital majorera. La emisión llegará también a la TDT el domingo a las 17.50 horas.

En esta ocasión, las cámaras del espacio se desplazarán al Terrero de Puerto Cabras para cubrir el arranque de la segunda vuelta de la Liga Cabildo de Fuerteventura de Primera, en un duelo que enfrentará al Rosario CL y al actual campeón, el Saladar de Jandía.

El conjunto capitalino afronta la jornada reforzado por la presencia del herreño Tomasín Padrón, que estrena su condición de puntal B, mientras que los sureños cuentan con uno de los luchadores más destacados del momento: Miguel Hernández “El Majorero”.

Pospartido

Tras el encuentro, el programa continuará desde su set instalado sobre la arena del terrero de Puerto del Rosario, repasando la actualidad de las diferentes competiciones del archipiélago. Entre los momentos más destacados de la semana, se recogerá la brillante actuación del joven Diego Fuentes “El Bombero”, del CL Victoria, quien se confirmó como una de las grandes promesas en la Primera categoría.

Además, Nereida Alonso trasladará a la audiencia hasta Gran Canaria para mostrar un entrenamiento especial junto a Lorena Mateo, luchadora destacada del CL Santa Rita y una de las referentes actuales de la lucha femenina.

Como es habitual, el espacio contará con la visión particular de Juan Antonio Cabrera, el “Pollito de la arena”, que ofrecerá una nueva entrega de sus comentarios en este inicio de temporada. La emisión cerrará con la sección de Juan Espino Dieppa, quien aportará su análisis semanal sobre distintos temas de actualidad de la lucha canaria.

Retransmisión en directo