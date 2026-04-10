El nuevo espacio de la cadena, que se emite a partir de las 11:25 horas con 30 minutos de duración, ofrece una selección de los contenidos más destacados del nuevo ecosistema digital de la plataforma Canarias Play

RadioTelevisión Canaria da un paso más en su estrategia para conectar con las nuevas audiencias y estrena este sábado 11 de abril, a partir de las 11:25 horas, CHOSS ¡qué guapo!, un nuevo programa que recopilará los mejores vídeos, los comentarios más destacados de las redes sociales y de los podcasts y seriados de `CHOSS´, el espacio de contenidos digitales de la plataforma Canarias Play.

RTVC estrena este sábado CHOSS ¡qué guapo! un programa que recopila los mejores vídeos, podscats y seriados de `CHOSS´

​El proyecto ‘CHOSS’, que se presentó el equipo directivo de RTVC y la productora Malpaís Productions Film & TV esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, está diseñado para captar la atención de la Generación Z. Con una propuesta que combina nuevas narrativas digitales con una propuesta fresca, dinámica y bajo una marcada identidad canaria, el ecosistema cuenta con la participación de destacados tiktokers e instagramers de las Islas que suman más de un millón de seguidores.

A través de este programa de treinta minutos los sábados, la cadena pública refuerza su apuesta por el talento joven y los nuevos códigos de consumo digital, ofreciendo una ventana única para conocer y participar de la creatividad que se genera actualmente en el Archipiélago.

Contenidos creados por y para la gente joven

El programa mostrará la gran diversidad de formatos que componen el universo ‘CHOSS’. Entre las propuestas destacan ‘Calima’, con Dani y Fabiola al frente de la industria musical; ‘Emergentes’, un formato donde artistas de diversas disciplinas comparten su proceso creativo en primera persona; y Yuna Lorenzo con ‘De piquete basada’, analizando las tendencias de internet sin filtros

La oferta se completa con la divulgación científica de Edu Martín en `Un fisco de biología’, el fenómeno fan de Miriam Hernández en `ADN Fan´, el tono desenfadado de David García del Castillo en `Choss La Lavandería´, y los recorridos por el territorio de las Islas con Elena Marrero en `Persiguiendo Personajes´ y Desirée Rodríguez en `Redescubriendo Canarias´.

El lanzamiento de `CHOSS´ supone la «primera piedra» de una estrategia con la que se busca “hablar el mismo idioma que las nuevas generaciones, apostando por un talento joven” que, según el Administrador general de RTVC, César Toledo, debe ser el verdadero protagonista para que el “proyecto brille”.

Los primeros contenidos ya están disponibles en Canarias Play, consolidando esta plataforma como un espacio de referencia para el consumo digital en las Islas y reforzando el compromiso de RTVC con un servicio público adaptado a las nuevas formas de comunicación y acceso a los contenidos.