El encuentro podrá seguirse este sábado a las 12:00 horas en la televisión y la radio públicas, así como en la plataforma digital Canarias Play

Televisión Canaria y La Radio Canaria retransmiten este domingo 21 de junio el encuentro de vuelta de la final nacional por el ascenso a Segunda Federación que enfrentará a la UD Tamaraceite y al CD Guijuelo en el Estadio Juan Guedes, en Las Palmas de Gran Canaria.

La cobertura radiofónica comenzará a las 11:00 horas con una previa especial en Todo Goles Radio, mientras que la retransmisión televisiva arrancará a las 12:00 horas, coincidiendo con el inicio del partido, que podrá seguirse en directo también en la plataforma digital Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes y la web rtvc.es.

La narración televisiva correrá a cargo de Fran Gómez, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón, mientras que Pedro Reyes narrará el encuentro en La Radio Canaria, bajo la conducción de Carlos Guillermo Domínguez. Una cobertura simultánea de un encuentro que puede culminar con el ascenso de la UD Tamaraceite al fútbol nacional semiprofesional.

El conjunto grancanario buscará remontar el resultado de la ida, disputada en Salamanca, donde el CD Guijuelo se impuso por 2-1. El vencedor de la eliminatoria logrará una plaza en la Segunda Federación para la próxima temporada.

Con esta emisión especial, Radio Televisión Canaria continúa apostando por el deporte canario y por la cobertura de los equipos del Archipiélago, llevando a la audiencia los acontecimientos más relevantes de nuestras competiciones.