La televisión y la radio públicas de Canarias dedicarán gran parte de su programación de los días 10 y 11 de marzo al seguimiento de la principal cita política del Archipiélago

Los servicios informativos de RadioTelevisión Canaria ofrecen esta semana una programación especial con motivo del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, que se celebrará el martes 10 y el miércoles 11 de marzo en el Parlamento de Canarias.

Tanto la televisión y la radio públicas como las plataformas digitales del grupo realizarán un amplio despliegue informativo para acercar a la ciudadanía una de las principales citas políticas del Archipiélago.

Análisis y conexiones en directo

La cobertura televisiva comenzará el martes a las 10:00 horas con un especial en directo desde el Parlamento de Canarias, conducido por Marta Rodríguez, que arrancará con una entrevista a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez.

El programa contará además con conexiones desde los pasillos del Parlamento con Raquel Pérez, así como con intervenciones de portavoces o representantes de los distintos grupos políticos.

Marta Rodríguez Marta Rodríguez en una entrevista en el Parlamento de Canarias / RTVC

El espacio incluirá también dos mesas de análisis político. En la primera participan Marta Cantero y Jorge Bethencourt y la segunda contará con Paco Pomares y Silvia Fernández. Mientras, Farruqo realizará ilustraciones en directo que acompañarán el análisis de la jornada con su particular punto de vista.

A las 11:30 horas dará comienzo la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con una duración máxima de 120 minutos, con narración en voz en off de Javier Hernández y Patricia Santana.

Tras el discurso, el especial continuará con análisis en el plató junto a Paco Pomares y Jorge Bethencourt, a la espera de las comparecencias de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Edición ampliada del Telenoticias 1

El especial conectará a las 14:30 horas con una edición ampliada del Telenoticias 1, presentado por Fernando Simón y Fátima Plata, con conexiones desde el Parlamento: Marta Rodríguez desde el hemiciclo y Raquel Pérez desde los pasillos.

Por la tarde, a las 15:40 horas, Televisión Canaria ofrecerá una previa de la sesión vespertina desde el set instalado en el Parlamento con Marta Rodríguez, Lourdes Santana y Chicha Arozarena, mientras Clara Morell informará desde los pasillos de la Cámara.

Cobertura en la Radio Canaria

Paralelamente, entre las 11:05 y las 11:30 horas, La Radio Canaria emitirá un especial previo al debate con entrevistas a la Presidencia del Parlamento y a diferentes representantes institucionales. El espacio estará conducido por Leticia Martín Llarena, directora de Informativos, junto con David Perdomo y Ce Castro. Con motivo de esta cobertura especial, ese día no se emitirá el programa ‘La Alpispa’.

A las 11:30 horas, la radio pública ofrecerá en directo la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, que abrirá la sesión parlamentaria, así como las posteriores reacciones de todos los grupos parlamentarios.

A partir de las 16:00 horas, la radio y la televisión públicas retransmitirán la sesión de tarde, con las intervenciones de los grupos de la oposición:Socialista Canario, Nueva Canarias–Bloque Canarista y VOX, seguidas de la respuesta del presidente del Gobierno, las réplicas parlamentarias y el cierre de la jornada.

A las 20:00 horas, el informativo de la Radio Canaria ‘Canarias al cierre’, presentado por Víctor Hugo Pérez, resumirá toda la jornada parlamentaria con las claves, reacciones y análisis del debate.

La jornada concluirá en Televisión Canaria con el ‘Telenoticias 2’, a las 20:30 horas, que incluirá conexiones en directo desde el Parlamento con Marta Rodríguez desde el hemiciclo y Clara Morell desde los pasillos.

Segunda jornada del debate en RTVC

La cobertura continuará el miércoles 11 de marzo con la segunda jornada del especial ‘Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria’, con conexiones desde el Parlamento de Canarias. Desde las 08:00 horas, Marta Rodríguez estará al frente del set instalado en la Cámara, mientras Raquel Pérez informará puntualmente desde los pasillos.

A las 09:00 horas, Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecerán en directo la sesión parlamentaria, con la intervención de los grupos que apoyan al Gobierno: Nacionalista Canario (CC), Popular, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Mixto, seguida de la respuesta del presidente del Gobierno, las réplicas de los grupos y el cierre del debate.

Esta retransmisión conjunta se prolongará, al menos, hasta las 13:00 horas, momento en que La Radio Canaria continuará su programación desde el Parlamento con el informativo ‘Canarias a la 1’, mientras que Televisión Canaria retomará su programación informativa con Telenoticias 1, en su formato habitual.

La jornada finaliza con Telenoticias 2, a las 20:30 horas, que incluirá una entrevista al presidente de Canarias desde la Sala de los Pasos Perdidos del Parlamento, realizada por Marta Rodríguez. El informativo se prolongará hasta las 21:10 horas para dar cabida a la entrevista, con una duración estimada de 15 minutos, y a la información general de la jornada.

Con este despliegue especial, RTVC refuerza su compromiso de servicio público, ofreciendo a la ciudadanía una cobertura amplia y rigurosa de uno de los debates políticos más relevantes del calendario institucional de Canarias en todas sus plataformas.