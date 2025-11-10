ES NOTICIA

RTVC propicia la formación en nuevas narrativas a través de su Cátedra de Periodismo

La ULL ha acogido hoy una masterclass impartida por Pedro Regalado y Jonathan Hernández, del departamento de Autopromo de RTVC. Ha sido la antesala a las V Jornadas de Periodismo que tendrán lugar la próxima semana.

RTVC ha apostado de manera decidida por la formación en nuevas narrativas periodísticas, para dar respuesta a la necesidad de tender puentes entre la información y un público cada vez más joven que demanda nuevos formatos y tiene hábitos novedosos de consumo. Todo ello se está trabajando en la Cátedra de Periodismo iniciada por RTVC y la Universidad de La Laguna, que se ha materializado a través del formato TN Exprés.

El trabajo para formatos de este tipo, dirigidos a redes sociales y a un público más joven, requiere de nuevos conocimientos de edición que hoy han sido trasladados al alumnado en la masterclass impartida por Pedro Regalado y Jonathan Hernández, responsable y realizador respectivamente, del departamento de Autopromo de RTVC.

TNExprés, información fresca y desenfadada

El resultado de ese trabajo conjunto es el formato TNExprés, que comenzó a difundirse el año pasado a través de las redes sociales del grupo RTVC y que supone condensar información de interés en un formato atractivo y de consumo ágil, más en consonancia con los hábitos y soportes en los que la información llega a la ciudadanía más joven.

Este proyecto está liderado por Andrea Delgado, Laura Artiles y Andrea Fernaud, estudiantes de Periodismo de la universidad tinerfeña. De la mano del equipo de profesionales de RTVC y con la colaboración de compañeras y compañeros de la Facultad, trabajan en la elaboración de contenido periodístico adaptado a nuevos formatos multimedia.

Jornadas de Periodismo

La actividad de hoy ha sido la antesala a la celebración, los próximos días 17 y 18, de la quinta edición de las Jornadas de Periodismo que tendrán lugar en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna. La Pirámide de Guajara se convertirá, de nuevo, en un laboratorio de comunicación donde estudiantes de Periodismo, Realización de Audiovisuales y Espectáculos, Sonido, Producción, Diseño y Maquillaje Profesional realizarán prácticas reales.

Universidad y Formación Profesional aunarán esfuerzos, una vez más, para reunir en una jornada de trabajo a quienes en el futuro serán imprescindibles para llevar a buen término un programa de televisión o de radio, o diferentes formatos narrativos a través de plataformas sociales. También, debatirán sobre el presente y futuro de la profesión.

