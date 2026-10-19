RTVC ratifica su compromiso con la difusión de las actividades programadas por la Fundación Carrera por la Vida

Las dos entidades suscriben un nuevo convenio por el que RTVC se compromete a colaborar en las acciones encaminadas a sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama

Radiotelevisión Canaria (RTVC) firma un convenio de colaboración con la Fundación Carrera Por la Vida – Walk for Life con el que se renueva el compromiso de esta casa para colaborar en las acciones encaminadas a sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección precoz.

En un acto celebrado en las instalaciones de RTVC, el administrador general, César Toledo, y la presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk For Like, Brigitte Gypen, suscribieron el nuevo acuerdo. Participó en el acto también Herminia Tacoronte, coordinadora de la Fundación.

De izquierda a derecha, Brigitte Gypen, César Toledo y Herminia Tacoronte.

«Para nosotros es muy importante colaborar con la Fundación Carrera por la Vida», manifestó César Toledo. «Tenemos un acuerdo», continuó, «que nos permite no solo darle visibilidad en nuestros servicios informativos y en nuestros programas de entretenimiento, sino además con campañas específicas para la prevención y la atención de estas patologías; por lo tanto, hoy es un día feliz porque un año más renovamos nuestro acuerdo».

Por su parte, Brigitte Gypen, destacó el apoyo de RTVC, que ha contribuido a llevar a miles de hogares el mensaje de la lucha contra el cáncer de mama y el apoyo a las personas y familias afectadas. En su opinión, la labor que realiza RTVC es muy importante para dar visibilidad a la enfermedad y transmitir los mensajes para su prevención.

«A través de esta alianza», declaró Gypen, «ustedes llegan directamente a los hogares de las personas donde nosotros no llegamos». En ese sentido, puso como ejemplo la reacción durante el último Camino de Santiago por la Vida. «Tan pronto como la gente vio en televisión el Camino de Santiago, y antes incluso de que regresáramos del camino, ya teníamos peticiones de personas que lo habían visto en la tele desde otras islas y se querían apuntar porque les habíamos dado esperanza».

Premio a RTVC «por su compromiso corporativo»

El «compromiso corporativo» de Radiotelevisión Canaria durante los últimos años con la Fundación Canaria Carrera por la Vida le han hecho merecedora, a criterio de la Fundación, del Premio a los Medios de Comunicación 2026, que será entregado en la cuarta Gala Carrera por la Vida el viernes 23 de octubre en el Auditorio Infanta Leonor, en Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

Entre las principales campañas que organiza la Fundación, y que se visibilizan a través de RTVC, están la ‘Carrera por la Vida’, que este año se celebrará el domingo 22 de noviembre; así como ‘Pedaleando por la Vida’ y el ‘Camino de Santiago por la Vida‘, una prueba cicloturista solidaria que une deporte, comunidad y compromiso. Las próximas ediciones de estas dos últimas pruebas se celebrarán en 2027. Además, este año Televisión Canaria ha estrenado el documental ‘Mujeres con cáncer de mama caminando por la vida’, un emocionante relato de fortaleza y esperanza protagonizado por mujeres que han superado un cáncer de mama.

Labor solidaria desde 2005 La Fundación Carrera por la Vida es una organización solidaria, creada en 2005 por Brigitte Gypen tras pasar por la experiencia de la superación del cáncer de mama. Su objetivo desde entonces es trabajar para responder a las necesidades y demandas de las personas y las familias afectadas por el cáncer de mama, y concienciar sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad. Los fondos económicos de la Fundación Carrera por la Vida dependen de las actividades desarrolladas por las personas voluntarias, y las donaciones de instituciones, colectivos y empresas.

La Fundación desarrolla su acción en tres ejes principales. El primero es la atención a las personas afectadas por el cáncer de mama y a sus familias a través de foros formativos e informativos con profesionales, con la creación de espacios de encuentro y convivencia entre iguales, y el soporte asistencial mediante la entrega de material terapéutico. El segundo eje es la concienciación, divulgación y sensibilización sobre el cáncer de mama en el conjunto de la sociedad, y la autoexploración mamaria y el cumplimiento de las citas médicas como vías para su detección precoz.

Por último, la Fundación dedica esfuerzos importantes a la colaboración y apoyo económico a equipos y estudios de investigación en materia de cáncer de mama, y a proyectos e iniciativas de otras instituciones, fundaciones y asociaciones que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer de mama y otros tipos de cáncer.