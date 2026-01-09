Txus Vidorreta admite en rueda de prensa el difícil momento físico de La Laguna Tenerife antes del duelo clave ante el Força Lleida

Txus Vidorreta: «El equipo no está en su mejor momento físico» / La Laguna Tenerife

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha declarado este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Força Lleida que debido a la salud de jugadores como Joan Sastre o Fran Guerra, el equipo no atraviesa su mejor momento físico.

Las bajas del equipo para el partido

Vidorreta ha asegurado que Sastre seguirá siendo baja en el partido de este domingo sumando así tres duelos consecutivos sin poder participar a causa de un proceso febril. «Ha enlazado dos procesos, uno a principios de diciembre y otro en enero y ha tenido de todo: garganta, gripe, gastroenteritis vírica…», ha informado.

Vidorreta ha asegurado que el jugador pasó cinco días con fiebre alta y que como consecuencia de ello ha bajado casi 20 kilos de peso, algo que es «difícil de recuperar para un jugador profesional». «Va a necesitar un proceso de readaptación durante los próximos días, esperemos que no sean semanas y que pueda estar contra el Bilbao», ha valorado.

Por su parte, el técnico ha dicho que Fran Guerra y Marcelinho Huertas «están mejor» pero no ha confirmado su presencia en el choque.

Un duelo decisivo

Según el técnico, el duelo ante el cuadro catalán «es un partido muy importante para ambos equipos, a nosotros puede colocarnos en la Copa del Rey». Mientras, el técnico cree que al Lleida le urge ganar después de la derrota contra Zaragoza y teniendo en cuenta los dos triunfos del Burgos.

«Lo que quiero es que mañana notemos el lleno en positivo, entre que se nos han escapado dos partidos por un punto en casa, que la situación física del equipo no es la mejor, necesitamos el calor de nuestra afición desde el minuto uno«, ha añadido.

Las claves para ganar

La clave del duelo para el entrenador vasco será «seguir siendo nosotros mismos y encontrar unas buenas lecturas de su táctica defensiva».

Además, el equipo tratará de recuperar los porcentajes habituales en la línea de tres puntos. «Ojalá podamos repetir el acierto de inicio de curso pero lo que queremos estar en torno a nuestras cifras, un 40% de acierto, que nos da mucha confianza», ha sentenciado.