Zajarova: «Estamos presenciando literalmente un caos legal en el mar Caribe, donde prácticas aparentemente olvidadas están siendo revividas»

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova. Imagen cedida.

El Gobierno de Rusia ha criticado este jueves «el caos legal en el mar Caribe». Además, acusó a Estados Unidos de llevar a cabo actos de «piratería» en la zona. Todo ello, tras la incautación de al menos tres petroleros venezolanos en medio de la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que abandone el poder.

«Estamos presenciando literalmente un caos legal en el mar Caribe, donde prácticas aparentemente olvidadas hace mucho sobre apropiación ilegal de las propiedades de otros, especialmente la piratería, los asaltos y el bandidismo, están siendo revividas», ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

Apoyo a Moscú

«Condenamos firmemente estos acontecimientos y pedimos una ley y un orden estables en la esfera marítima». Así lo señaló, antes de pedir que «se evite un escenario destructivo«. Según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. «Esperamos que el pragmatismo inherente y racionalidad del presidente estadounidense (Donald) Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables en el marco del Derecho Internacional«, ha explicado.

En este sentido, ha reiterado el apoyo de Moscú a «los esfuerzos del Gobierno de Maduro destinados a proteger su soberanía e intereses nacionales y a mantener un desarrollo estable y seguro de su país». «Mantenemos firmemente que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz, como se proclamó en 2014″, ha apostillado.