Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales de localidades en el marco de su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk, donde lograron penetrar en agosto y en la que han realizado progresos desde entonces.

«Unidades del grupo militar Este liberaron la localidad de Novoleksandrivka, en Dnipropetrovsk», ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que el Gobierno o el Ejército de Ucrania hayan respondido por ahora a estas afirmaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk y la toma de multitud de localidades. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.