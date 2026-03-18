El presidente Pedro Sánchez confirma una inversión de mil millones de euros en ayuda armamentística que potenciará la colaboración entre ambas industrias de defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que España destinará mil millones de euros en ayuda militar a Ucrania durante 2026. El jefe del Ejecutivo pretende que esta cuantía sirva, en gran medida, para aumentar la producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa. Con este movimiento, España no solo envía suministros, sino que integra sus capacidades fabriles con las necesidades directas del frente ucraniano.

Pedro Sánchez recibe a Volodímir Zelenski en La Moncloa | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Sánchez ha destacado la importancia de esta colaboración estratégica durante la rueda de prensa ofrecida junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Ambos líderes han comparecido tras mantener una reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa. En ese escenario han firmado varios acuerdos para aumentar la colaboración de España. Estos documentos técnicos refuerzan el compromiso de Madrid con la soberanía ucraniana a largo plazo.

Un compromiso financiero con base industrial

El responsable del Ejecutivo ha señalado que esta ayuda de mil millones de euros para Ucrania cumple con la cantidad prevista en el acuerdo de colaboración que ambos países suscribieron durante una visita anterior de Zelenski a la capital española. El Gobierno busca así dar continuidad a los compromisos adquiridos, garantizando un flujo de recursos estable para el sostenimiento de las capacidades defensivas del país en conflicto.

Más allá de la relevancia de la cifra económica, Sánchez ha puesto el foco en el valor cualitativo de este paquete de ayuda. El presidente ha subrayado la importancia de que estos fondos permitan un trabajo conjunto para la coproducción de material militar. Esta fórmula de cooperación industrial favorece la transferencia de tecnología y asegura que las empresas españolas y ucranianas desarrollen equipos adaptados a los desafíos actuales del campo de batalla.