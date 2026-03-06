Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el este de Ucrania, en el marco de su invasión del país, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Donetsk, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

«Unidades del grupo militar Oeste se han hecho con el control de la localidad de Sosnove, en la República Popular de Donetsk», ha informado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado en redes sociales, sin dar detalles sobre posibles bajas en los combates.

Epicentro en Donetsk

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.