Ucrania ha indicado que el detenido es originario del Cáucaso Meridional pero vivía desde hace tiempo en Kiev

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha anunciado este viernes la detención de un supuesto agente ruso acusado de planear ataques contra militares ucranianos con coches bomba.

Imagen cedida.

«Gracias a las medidas preventivas, se detuvo a un agente ruso que estaba preparando dos explosiones en la capital. El atacante tenía inicialmente previsto colocar un artefacto explosivo improvisado bajo el coche de un soldado ucraniano«. Así informaron las autoridades ucranianas, que han señalado que el detenido planeaba detonar la bomba a distancia cuando el soldado se acercara al coche.

Servicios de emergencia

Una vez los servicios de emergencia llegaran al lugar, el plan era detonar otro artefacto explosivo, ha detallado el SBU, que explica que los agentes identificaron el complot y detuvieron al sospechoso en su lugar de residencia cuando preparaba con teléfonos móviles el sistema de detonación remota.

Ucrania ha indicado que el detenido es originario del Cáucaso Meridional pero vivía desde hace tiempo en Kiev, cuando fue reclutado por Rusia «cuando buscaba dinero rápido en canales de Telegram». Según el SBU ucraniano, el supuesto atacante recibió instrucciones de un agente de Inteligencia ruso sobre «cómo fabricar bombas caseras con medios improvisados».