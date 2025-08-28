ES NOTICIA

Ryanair anuncia un recorte de plazas en aeropuertos regionales españoles que afectará a Canarias

La aerolínea irlandesa prevé reducir cerca de un millón de asientos el próximo verano en respuesta a la subida de tasas de Aena, lo que podría suponer un descenso del 20% del tráfico comercial en las islas

Avión de Ryanair. Imagen Europa Press
La aerolínea Ryanair ha anunciado el recorte de casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles para el próximo verano en respuesta a la subida de tasas de Aena anunciada recientemente. Entre los aeropuertos afectados se encuentran los de Canarias, que se exponen a un descenso del 20% en su tráfico comercial.

Desde Tenerife Norte, la compañía conecta actualmente con seis destinos españoles, mientras que desde Tenerife Sur opera con 47 aeródromos, de los cuales solo seis son nacionales. En el caso de Gran Canaria, mantiene vuelos con 36 destinos, mientras que en Fuerteventura la cifra asciende a 29 y en Lanzarote a 40.

Según publica Expansión, la compañía tomó esta decisión ante la “indiferencia” del Gobierno español, al que acusa de permitir que la infraestructura regional se deteriore y esté infrautilizada. “Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno”, aseguró un portavoz de la aerolínea.

Con esta medida, Ryanair busca presionar a España para que reforme la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado, y mejore la competitividad de los aeropuertos regionales, que en su opinión están ya “casi al 70% vacíos debido a una estructura tarifaria fallida”.

