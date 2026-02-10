Interceptaron 328 embarcaciones irregulares y rescataron 8.674 personas, lo que supone un 55% menos respecto a 2024

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo ubicados en Canarias coordinaron el auxilio de 22.890 personas durante el pasado año 2025, de las que casi 8.700 fueron inmigrantes irregulares.

Salvamento Marítimo auxilia a 22.900 personas en aguas Canarias durante 2025, 8.700 de ellos inmigrantes irregulares. Europa Press.

En concreto, se interceptaron 328 embarcaciones irregulares y se rescataron 8.674 personas, lo que supone un 55% menos respecto al año anterior, en aguas de responsabilidad de búsqueda y salvamento en esta zona.

Así lo ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante en un comunicado en el que agrega que las 22.890 personas rescatadas en 2025 representan una caída del 56% respecto a las auxiliadas en 2024.

De esta manera, Salvamento realizó un total de 1.212 actuaciones marítimas atendidas, de las el 41% estuvo relacionado con la inmigración irregular. Además, también se atendieron 46 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.

Embarcaciones implicadas

Mientras, en 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 205 embarcaciones de recreo, 95 buques mercantes y 19 pesqueros.

El Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Las Palmas controló 3.448 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico de Canarias oriental, mientras que el CCS en Tenerife realizó el control de 3.558 buques en el Dispositivo de Separación de Tráfico de Canarias occidental.

Respecto al tráfico marítimo a la entrada y salida de los puertos, en Las Palmas se controlaron 21.982 buques y en Tenerife 16.625.