San Juan de la Rambla cumple cien años con el título de Villa

El próximo domingo, 17 de agosto, celebra el primer centenario de la concesión del título de Villa, otorgado en 1925 por el rey Alfonso XIII

San Juan de la Rambla cumple 100 años con el título de Villa. Plaza Rosario Oramas. Ayuntamiento de San Juan de la Rambla.

El municipio de San Juan de la Rambla celebra el centenario de la concesión del título de Villa. El próximo, 17 de agosto, conmemora el primer centenario otorgado por el rey Alfonso XIII en 1925.

En el documento que acreditaba esta distinción constaba “queriendo dar una prueba de mi Real aprecio al pueblo de San Juan de la Rambla por el creciente desarrollo de su agricultura y su constante adhesión a la Monarquía”.

Principales actos

Un día especial para este municipio del norte de Tenerife. El gobierno local ha preparado varios actos para el día de la efeméride en la plaza Rosario Oramas.

A partir de las 19:00 horas habrá un recorrido histórico por la Villa dirigido por el hijo predilecto, José Antonio Oramas. Seguidamente, el cronista oficial, Pedro Ángel Gómez, desglosará el programa que ha preparado el ayuntamiento para esta celebración.

Un recital poético acompañará la velada, con el poema danzado, “San Juan de la Rambla”, de Pedro García Cabrera. Loly Armas recitará el texto bajo la coreografía del grupo Titanium.

Los grupos de teatro La Chistera y La Alhóndiga representarán la obra «Hace 100 años». La noche concluirá con el estreno del poema sinfónico «Del mar a la cumbre», compuesto por José Luis Peiró e interpretado por las bandas locales, A. A. Alcaraván y la A. M. XIX de Marzo.

La celebración del centenario concluirá con la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.