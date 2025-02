Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, protagoniza con Feijóo el segundo cara a cara parlamentario del actual período de sesiones

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Efe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles a Alberto Núñez Feijóo de «colosal engaño» para la política española después de que el líder del PP le haya reprochado la división entre los socios del Ejecutivo y la inutilidad de su Gabinete.

Sánchez y Feijóo han protagonizado en el Congreso el segundo cara a cara parlamentario del actual periodo de sesiones en medio del debate existente entre PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo.

A ello ha hecho referencia el presidente del PP en su pregunta acusando al jefe del Gobierno de «saquear a los trabajadores» e instándole a que respondiera si su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa. «Nunca un Gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo», le ha espetado.

Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Efe

Sánchez ha contraatacado advirtiendo de que si se habla de retenciones, «a los sobresueldos de Bárcenas a la dirección el Partido Popular seguro que no se le retenía IRPF» y acusando a Feijóo de ser para la política española «lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos, un colosal engaño».

La pregunta registrada inicialmente por el PP para que formulara Feijóo se interesaba por saber si el Gobierno se preocupa por el bienestar de los ciudadanos, y a ello ha hecho referencia Sánchez exhibiendo una serie de datos como la subida del salario mínimo, las pensiones o el número de trabajadores comparándolos con los que había en 2018.

Sánchez: «Los números no engañan»

«Los números no engañan«, ha recalcado antes de que Feijóo incidiera en que el Gobierno ha subido 97 veces los impuestos y ahora pretenda que tribute el SMI convirtiendo a los mileuristas en «los nuevos ricos de la época sanchista».

Además, ha criticado que no deje exento del IRPF al salario mínimo pero sí encuentra recursos para gastarse 2.000 millones de euros en controlar a Telefónica, y no paga «los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA» pero sí se los gasta en publicidad institucional.

Feijóo ha lamentado igualmente los 525 asesores que ha dicho que tiene en Moncloa y que no haya dinero para el tren de Extremadura pero sí 750 millones de euros para comprar trenes a Marruecos.

«Para lo que le interesa, sí hay dinero», ha concluido el líder del PP, quien ha acusado a Sánchez de dedicar el esfuerzo de los ciudadanos a hacer cesiones a sus socios y «mordidas y pisos para su entorno y sus ministros» y de permitir que en España sea más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que trabajando de forma honrada.

Tras asegurar que Sánchez no es respetado ni por Yolanda Díaz, se ha preguntado como va a ser respetado en el mundo y cómo van a creerle cuando habla de aranceles si el mayor que hay se lo ha puesto a los trabajadores más modestos.

«Bulos y crispación»

El presidente del Gobierno ha vuelto a contestarle haciendo hincapié en que no ha respondido a las expectativas que generó cuando dijo que llegaba a la política nacional asegurando que iba a hacer política para adultos, ya que sólo ha aportado «bulos y crispación«.

«El señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación para cerrarlos y utiliza datos privados para defender -ha dicho- lo indefendible».

Y en concreto, se ha referido a la defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de covid». «No sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España -ha asegurado- no merece la oposición que usted hace».