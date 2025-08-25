El presidente del Gobierno pone fin así a su periodo de descanso en La Mareta tras tres semanas de vacaciones en las que, también, ha tenido reuniones importantes como la del pasado lunes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Pedro Sánchez pone fin así a su periodo de descanso en La Mareta en compañía de familiares y amigos durante las que, también, ha tenido reuniones importantes como la del pasado lunes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Cabildo de Lanzarote. Mañana, martes, presidirá el primer Consejo de Ministros tras sus vacaciones de verano.

Sánchez ha alargado su estancia en La Mareta, en la isla de Lanzarote, unos días más de lo previsto. Durante estas semanas ha tenido que interrumpir en varias ocasiones sus vacaciones por los incendios en varias comunidades, por lo que ha apurado las horas antes de volver a llenar su agenda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este lunes al trabajo para presidir mañana, martes, el habitual Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones de verano.

La Diputación Permanente debatirá este martes, 26 de agosto, a partir de las 10:00 horas, las solicitudes de comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, del presidente del Gobierno, las vicepresidentas primera y tercera, de los ministros de Presidencia, Transportes e Interior y de las ministras de Defensa, Inclusión e Igualdad.

Temas de debate en el Consejo de Ministros

En concreto, la Diputación Permanente verá la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para “rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, la investigación judicial a Leire Díez y el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratará en el Consejo de Europa”.

Además, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ante el Pleno para “dar cuenta sobre la quia de la deuda que prepara el Gobierno para contentar a sus socios separatistas”.

Además, se estudiará la comparecencia ante el Pleno, presentada por el mismo grupo parlamentario, de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para “dar cuenta de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano, así como de las medidas que piensa adoptar para paliar los gravísimos daños ambientales, materiales y humanos provocados por los fuegos”.

Por otro lado, el Grupo Popular ha pedido la comparecencia, también en sesión extraordinaria de Pleno, del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para “explicar los motivos del respaldo del Gobierno al Fiscal General del Estado tras la confirmación de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo”.

Los motivos del caos ferroviario, la emergencia migratoria que se está viviendo en España o la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones, entre otros temas, se tratarán en el Consejo de Ministro.