El presidente Sánchez anuncia que el «borrador» de los presupuestos generales del Estado para 2026 serán buenos para Canarias y ha instado a Coalición Canaria a persuadir al PP para que los apoye El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha avanzado este miércoles Sánchez ha avanzado este miércoles que los presupuestos generales del Estado para 2026 «le va a sentar bien» a Canarias y ha instado a Coalición Canaria a persuadir al PP, su socio en el gobierno autonómico, para que los apoye. Ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien le ha exigido que dé instrucciones para que se actualicen las tasas aeroportuarias y los costes del transporte de mercancías en el archipiélago. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez interviene durante la sesión de control en el Congreso. EFE / JJ. Guillén Apoya a Canarias «con hechos» El jefe del Ejecutivo ha recalcado que está demostrando, «no con palabras, sino con hechos» su apoyo a Canarias y está comprometido con su presente y su futuro. Ha adelantado así que el proyecto de presupuestos generales del Estado que el Gobierno se ha comprometido a presentar favorecerá a las islas y ha reclamado a Valido que convenza al PP para que respalden las cuentas del Estado.

Sánchez ha aprovechado además la pregunta de la diputada para repasar las inversiones de la administración central en las islas, donde, según ha dicho, en seis años ha aumentado un 64 % la inversión estatal y se han destinado más 2.700 millones de euros del plan de recuperación.

Ha recalcado además que las entregas a cuenta alcanzarán el récord histórico de 7.100 millones, a lo que ha sumado el real decreto aprobado este martes para la isla de La Palma. «El Gobierno entiende la singularidad de Canarias», ha concluido.

Valido ha aclarado a Sánchez que en su pregunta estaba hablando del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas y el desarrollo de su Estatuto de Autonomía.

«No estoy hablando de las cuentas, que podemos hablar y discutir; estoy hablando de derechos consolidados», ha recalcado y ha puesto como ejemplo del «incumplimiento sistemático» de esos derechos las tasas en el transporte aéreo y de mercancías, que encarecen los costes a los canarios con respecto a los ciudadano de la península.

En este sentido, ha dicho que le consta que los deseos de Sánchez son órdenes en el Consejo de Ministros y, por eso, le ha exigido que dé instrucciones esta misma semana para que Aena cumpla con el trato singular para los aeropuertos canarios en cuanto a las tasas y que se actualice el coste del transporte de mercancías.

«El Gobierno está cumpliendo con el REF de Canarias y estamos en cifra récord de inversión de la Administración General del Estado para con las islas», ha respondido el jefe del Ejecutivo.

Cristina Valido ha exigido a Pedro Sánchez que respete los “derechos y leyes que sistemáticamente no se cumplen” con Canarias.



“¿Qué tenemos que hacer los canarios?”, ha preguntado Valido en su intervención, “para que se apliquen y se cumplan las leyes y los derechos consolidados que nos salvan de la lejanía y que, además, protegen y sostienen el desarrollo económico y social de las islas?”



A continuación, la diputada nacionalista ha expuesto al presidente del Gobierno “dos ejemplos de incumplimiento de nuestras leyes y de nuestros derechos”.



En primer lugar, Valido ha mencionado el aumento de las tasas aéreas propuesto por Aena para el próximo año y ha preguntado a Sánchez cuándo va a obligar a la empresa —de la que ha recordado que el Estado es “dueño” con un capital social del 51%— a “cumplir con la singularidad a

la que tienen derecho nuestros aeropuertos ultraperiféricos”.



Seguidamente, la diputada de Coalición Canaria ha abordado el coste del transporte de mercancías, congelado desde 2019. “Esto supone que la cesta de la compra en Canarias haya crecido en los últimos cinco años un 32%”, ha informado la parlamentaria nacionalista.



“Es una obligación legal”, ha recordado Valido, “que está planteada para que una familia en Canarias, cuando va al supermercado pague por la cesta de la compra lo mismo que paga una familia en Cádiz”.

Sobre esta cuestión, la portavoz de Coalición Canaria en la Cámara baja ha advertido de que “nuestra limitada industria ya ha visto cómo sus costes han crecido en un 30%” por la falta de actualización del

transporte de mercancías.



“Esto ocurre ahora”, ha alertado Valido. La diputada ha recalcado al presidente Sánchez que “no estamos hablando de temporadas pasadas” ni de “acuerdos de la Agenda Canaria y de financiación que ustedes tienen que traspasar”, sino de “derechos y leyes que sistemáticamente no se cumplen”.





“Llevamos muchos años de retraso y lo están pagando los canarios cada día”, ha avisado la diputada, que ha pedido a Sánchez que se comprometa “hoy a dar esas instrucciones para esta misma semana”.