Sanidad da por cerrado el brote de sarampión en La Palma, con 56 afectados

Sanidad da por cerrado el brote de sarampión en Canarias tras afectar a 56 personas y refuerza la importancia de la vacunación

Fachada de la sede de la consejeria de sanidad en Santa Cruz de Tenerife / Gobierno de Canarias

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado por cerrado el brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma, con 56 personas afectadas: 30 casos en Gran Canaria, 22 en La Palma y cuatro en Tenerife.

Todos los afectados, con edades que oscilan entre los seis meses y más de 45 años, presentaron sintomatología leve y cursaron la enfermedad sin incidencias ni cuadros clínicos de gravedad, aunque once necesitaron ingreso hospitalario, detalla la Consejería de Sanidad en un comunicado.

El brote se dio por cerrado en Tenerife el 8 de diciembre y en La Palma, el 7 de enero, mientras que en Gran Canaria se ha dado por cerrado hoy martes, al haber transcurrido el tiempo establecido en los protocolos sin registrarse nuevos casos asociados al brote.

Control sanitario tras los primeros casos

Los primeros casos notificados en este brote se correspondieron con el caso índice en edad vacunal, es decir, mayor de doce meses, un personal sanitario y un menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado. En los días posteriores, las labores de seguimiento y rastreo confirmaron nuevos casos vinculados, correspondientes a personas de Tenerife y Gran Canaria.

Desde que la Dirección General de Salud Pública tuvo conocimiento de la sospecha de estos casos, y en comunicación y coordinación con la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, se activaron los protocolos de valoración, seguimiento y control de los contactos para intentar controlar la propagación de la enfermedad, señala Sanidad.

En total, y desde el inicio del episodio se realizó rastreo epidemiológico a más de 2.000 personas y se descartaron 117 casos sospechosos.

La vacuna, clave contra el sarampión

Sanidad recalca que de las 56 personas afectadas, 24 no estaban vacunadas contra el sarampión. Por ello, desde la Dirección General de Salud Pública se incide en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal para lograr la inmunización individual y evitar la transmisión de la enfermedad a personas que, por alguna circunstancia, no puedan recibir la vacuna.

Esta vacuna se administra en dos dosis, a los doce meses y a los tres años, y el 95% de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida.

Sanidad recomienda además la vacunación de aquellas personas adolescentes, jóvenes y adultas nacidos a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y sin historia documentada de haber recibido dos dosis de la vacuna triple vírica.

En España, la vacunación frente al sarampión se introdujo en el calendario de vacunación infantil en 1975 y desde 1981 asociada en la vacuna triple vírica. En 1996 se incorporó una segunda dosis, mejorando las coberturas y consiguiendo «una drástica reducción» de las epidemias de sarampión, de modo que desde 2000 es una enfermedad infrecuente que afecta principalmente a adultos y menores de un año no vacunados.

España refuerza su estrategia frente al sarampión

Desde 2001, España se sumó al objetivo de eliminación del sarampión liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estableció el plan de eliminación del sarampión con dos estrategias: fortalecer la inmunidad de la población frente al sarampión alcanzando altas coberturas con la primera y segunda dosis de vacuna en la infancia; y establecer la vigilancia para identificar cualquier caso contagioso de sarampión y controlar a tiempo la transmisión a los convivientes u otras personas en contacto con el caso.

En 2017, la OMS declaró a España país libre de transmisión endémica de sarampión por los pocos casos y brotes identificados. Sin embargo, el incremento en el número de casos diagnosticados en varias comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, todos importados o vinculados a casos importados, ha provocado que la OMS haya retirado a España de esta lista de países libres de sarampión.

Síntomas y formas de contagio

Sanidad explica que el sarampión es una enfermedad febril exantemática que comienza, tras un periodo de 10-14 días de incubación, con fiebre, congestión nasal, tos, en ocasiones precedida de la aparición de pequeñas manchas rojizas con el centro blanquecino en la mucosa oral (cara interna de las mejillas).

El exantema, que aparece entre el tercer y el séptimo día tras el inicio de síntomas, empieza en la cara y se extiende por todo el cuerpo.

El virus del sarampión -morbilivirus- es muy contagioso y se transmite por el aire a través de gotitas expulsadas o suspendidas hasta dos horas después de expulsadas o por contacto directo con las secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

Es una enfermedad en general benigna aunque puede cursar con complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueitis y diarrea. Raramente puede producir encefalitis o muerte (especialmente en la infancia).