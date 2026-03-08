Formará parte de la comisión técnica órganos directivos y personal funcionario

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, decretó esta semana la creación de la comisión técnica. Todo ello, para la implementación de un plan de acción ante una eventual erupción volcánica en la isla.

Imagen archivo RTVC.

Medidas preventivas

Además, según explica el Ayuntamiento en un comunicado, con el fin de asistir al primer edil en la evaluación de escenarios, propuesta de medidas preventivas y coordinación de acciones estratégicas que resulten necesarias para afrontar con garantías los retos organizativos y logísticos derivados de una situación de esta magnitud.

Al respecto, Bermúdez ha sostenido que este decreto tiene su justificación en que «en caso de un evento eruptivo, la capital insular desempeñaría un papel fundamental en la gestión logística, humanitaria y administrativa del mismo».

Servicios esenciales

Además, añadió que «en particular, podría ser necesario articular medidas relativas a acogida y refugio temporal de población afectada procedente de otros municipios».

El alcalde apuntó que «Santa Cruz se encuentra en permanente contacto tanto con el Cabildo de Tenerife como con el Gobierno de Canarias». En concreto «en el seguimiento de la actual situación, para mantenernos informados y coordinados ante posibles eventualidades«.

«Esta coordinación institucional resulta vital para, en caso de necesitarlo, dar apoyo a la continuidad de los servicios esenciales y planificación de contingencias en infraestructuras críticas», ha incidido.

Comisión técnica

Asimismo, formarán parte de esta comisión técnica los siguientes órganos directivos y personal funcionario tales como el director general de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos; la dirección general de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación; la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y el jefe de sección de Gobernanza y Calidad del Dato, actuando como secretario un funcionario designado por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad.