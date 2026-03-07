Cabe destacar que la actividad sísmica ha continuado constante en El Teide, desde el jueves y también durante la madrugada del viernes

Alrededor de una decena de terremotos de magnitud inferior a 2,3 mbLg han sido detectados en las últimas 24 horas, dentro del Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Los seísmos se han localizado a profundidades de entre 3 y 27 kilómetros, según ha informado en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Precisamente, uno de los últimos se ha registrado este sábado a las 12.14 horas de la mañana, en Santa Úrsula, con una magnitud de 2, 3 y una profundidad de 17 kilómetros.

Cabe destacar que la actividad sísmica ha continuado constante desde el jueves y también la madrugada del viernes. Todo ello, tras una semana de tregua.

Movimiento de fluidos hidrotermales

En volcanes activos pueden registrarse distintos tipos de señales sísmicas. Por un lado, los terremotos volcano-tectónicos, que se producen cuando las rocas se fracturan debido a cambios de presión en el subsuelo.

También se detectan eventos asociados al movimiento de fluidos hidrotermales, compuestos por mezclas de agua y dióxido de carbono a alta presión y temperatura que circulan a través de sistemas de fracturas. La vibración generada por estos procesos queda registrada por los sismómetros instalados en superficie.