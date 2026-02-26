En principio el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 debería comenzar el 8 de enero, ya que este año Semana Santa se adelanta en el calendario a finales del mes de marzo

Declaraciones: José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ya piensa en el Carnaval 2027 con un posible cambio, como la fiesta depende del calendario litúrgico y la Semana Santa del año que viene se celebrará pronto, a final del mes de marzo, esto obliga al Carnaval de la capital tinerfeña a arrancar el 8 de enero.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó que aún está por cerrar las fechas del Carnaval 2027, pero que esa decisión se tomará en las próximas dos semanas. En declaraciones para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, el alcalde adelantó que “tiene que ser algo absolutamente rápido porque el Ayuntamiento tiene que decidir las fechas en las que el Martes de Carnaval sea festivo, por lo tanto tenemos que hacerlo en los próximos 15 días”.

Uno de los principales problemas lo presenta el montaje del escenario del Carnaval en el Recinto Ferial. “Hay que analizar muy bien el montaje del escenario porque nos encantaría mantener la tradición, pero si al final técnicamente no es posible tener el escenario para el comienzo de los concursos, una vez que la festividad de Reyes haya concluido, evidentemente va a ser muy complicado que lleguemos”, señaló Bermúdez.

En ese sentido, el Ayuntamiento estudiara el cambio de fechas ante esa duda y recordó que no es la primera vez que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se realiza en unas fechas diferentes a las tradicionales, como ocurrió con la pandemia de la COVID-19.

Sábado de Piñata en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Declaración BIC

El Parlamento de Canarias aprobó, con la abstención de Vox, solicitar la elaboración de un estudio sobre la idoneidad de que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y los Indianos de La Palma sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Ante esta iniciativa, el alcalde de Santa Cruz mostró sus reservas a que una medida como es la declaración BIC sea la más idónea para proteger la fiesta.

“Todo el mundo está de acuerdo en que los carnavales, como forma de identidad, como forma de manifestación cultural, deben de estar protegidos. Lo único que tenemos que ponernos de acuerdo es en la forma de protegerlos”, afirmó Bermúdez.

“Hay algunas personas y algunos profesionales del mundo cultural que entienden que aplicar una medida que está hecha para bienes inmateriales de carácter estático a un carnaval, que en sí mismo es absolutamente dinámico, lo que haría sería fosilizar nuestro carnaval y eso no lo queremos”, explicó el alcalde.

Bermúdez mantuvo que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es un carnaval vivo, que evoluciona y donde se incorporan nuevos elementos, una declaración BIC podría alterar esa esencia de la fiesta.

Balance del Carnaval 2026

José Manuel Bermúdez hizo también en el programa ‘Buenos días, Canarias’ un balance positivo del Carnaval 2026, destacando el éxito tanto de los concursos en el escenario principal de la fiesta en el Recinto Ferial como la participación ciudadana en la calle, que culminó con el Carnaval de Día el Sábado de Piñata con 425.000 personas en la calle, más participación que la edición anterior.

“El Carnaval goza de muy buena salud”, apuntó el alcalde, donde la calle sigue siendo lo más característico de un carnaval que va combinando lo tradicional con las nuevas aportaciones.