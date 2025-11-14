El Plan de Transformación del Comercio se ejecutará hasta el mes de enero y contempla cinco líneas de actuación

Santa Cruz de Tenerife transformará el comercio y las zonas comerciales de La Rambla y Salamanca

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla hasta enero el Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca. Este viernes, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explicó que «se trata de un proyecto pionero que busca revitalizar el tejido comercial«. Para ello, se pretende «mejorar la competitividad de los negocios locales mediante la digitalización, la sostenibilidad y la dinamización de los espacios urbanos».

Este proyecto se inició el pasado mes de septiembre a través de la Sociedad de Desarrollo. Se pretende mejorar la competitividad del comercio local mediante cinco líneas de trabajo y con colaboración público-privada.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que las líneas de acción son el diagnóstico del punto de venta, plan de acción operativo, reactivación de locales comerciales vacíos, itinerarios comerciales y mentorías especializada.

Desglose del programa

Pérez explicó que más de 280 establecimientos participan en el programa, en un área con más de 600 negocios censados y unos 270 locales susceptibles de reactivación. También indicó que ya se han realizado 135 diagnósticos personalizados. Hasta el mes de diciembre, se prevén más de 20 actividades de dinamización.

Actualmente hay 38 negocios que reciben mentorías, 60 locales se encuentran en proceso de reactivación y 180 profesionales participarán en el LAB Comercial. En la línea de reactivación de locales vacíos se ha elaborado un directorio digital con más de 60 espacios cerrados, con información sobre uso potencial, precio, accesibilidad y situación de venta o alquiler.

Otra de las medidas a desarrollar será ‘Escaparates con Impacto’, que incluirá intervenciones artísticas en diez locales y acompañamiento a 30 emprendedores. Los itinerarios comerciales combinan rutas gastronómicas, culturales y de escaparates.