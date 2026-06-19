Segunda edición de ‘Bienvenida la verano’ en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife con gastronomía y música desde las 20:00 horas de este viernes

Santa Cruz recibe el verano con ‘Bienvenida al verano’. Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Gastronomía y música protagonizarán, este viernes, la segunda edición de ‘Bienvenida al verano’ en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El recinto, con aforo para 500 personas en la zona de cenas en blanco y 4.500 personas en la zona de conciertos, abrirá sus puertas a las 19:00 horas, iniciándose las actividades musicales a las 20:00 horas.

En la zona de conciertos actuarán DJ Brito, Estrellas de Buena Vista y Más, y la orquesta Maquinaria Band, cuyas actuaciones se extenderán desde las 20:00 horas hasta la 1:00 horas, con acceso gratuito hasta completar el aforo, según señaló el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, en la presentación del evento.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “nuestro objetivo institucional es consolidar un modelo de activación urbana donde la inversión pública se traduzca en creación de empleo y apoyo a nuestro tejido empresarial local” y añadió que “la unión de gastronomía, música y la escenografía colectiva que aporta la vestimenta de color blanco, además de la colaboración del tejido comercial, de restauración y de ocio, nos permite posicionar a Santa Cruz de Tenerife al nivel de las grandes citas estivales”.

Asimismo, Pérez informó de que “actualmente se han inscrito 42 establecimientos comerciales, 38 de restauración y 4 de locales de ocio, que participan ofreciendo descuentos, ofertas o menús especiales” y añadió que “nuestra intención es que todo el mundo pueda sumarse a esta gran celebración junto al mar de forma completamente gratuita, generando un ambiente perfecto para fomentar el consumo en la ciudad y dinamizar al tejido empresarial, especialmente a aquellos que se han adherido a la iniciativa”.

Acudir con antelación

Igualmente, Pérez animó al público a acudir con antelación y señaló que “la apertura de puertas a las 19:00 horas, previa al inicio musical de las 20:00 horas, está pensada para propiciar un flujo de asistentes que beneficie también a los comercios y locales de la capital en las horas previas”, y recordó que “para fomentar la actividad económica del propio recinto, la zona de conciertos dispondrá de sus propias barras, por lo que no estará permitido introducir bebidas ni comida del exterior por parte del público que asista a los conciertos”.

Programación musical

La programación musical arrancará a las 20:00 horas con DJ Brito, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la escena latina y será el encargado de abrir y cerrar la noche en cabina. Tras iniciar su carrera en los años 90 en locales de la isla, este versátil artista ha llegado a ser DJ oficial de la edición canaria del concurso internacional Salsa Open e impulsó en 2015 el proyecto La Candela Salsa Orchestra, con el que ha recorrido países como Alemania, Suiza o Dubai.

A continuación, de 20:30 a 22:30 horas, tendrá lugar la actuación de Estrellas de Buena Vista y Más, una agrupación de 14 músicos internacionales, herederos del Buena Vista Social Club, que ofrecerán un repertorio de son cubano, bolero, guajira y guaracha. Creado en 2021 para mantener viva la época dorada de la música cubana de los años 40 y 50, este aclamado grupo llega a la capital inmerso en su gira “Live In Havana Tour”.

Asimismo, de 22:30 a 00:30 horas actuará la Orquesta Maquinaria Band, una emblemática formación con más de tres décadas de trayectoria en Canarias. Fundada a comienzos de los años noventa tras la llegada a las islas del cantante y músico dominicano Johnny Jiménez, conocido como Johnny Maquinaria, la banda se ha consolidado como un auténtico clásico de las verbenas y fiestas populares de todo el Archipiélago. Para cerrar la velada, de 00:30 a 01:00 horas, DJ Brito actuará para concluir la jornada.

Zona gastronómica

La configuración de la zona gastronómica de ‘Bienvenida al verano’ será similar a la de la pasada edición, articulando esta parte del recinto mediante mesas modulables que albergarán a comensales en grupos de cuatro, seis, ocho y diez personas. Así, podrán consumir las elaboraciones traídas desde sus hogares o encargar y adquirir las propuestas que ofrecerán los negocios adheridos al Club de Producto Degusta Santa Cruz que participan. De esta manera, cada mesa contará con todo el menaje necesario para disfrutar de la cena, por lo que no será necesario que quienes asistan lleven platos, vasos o cubiertos.

Igualmente, durante toda la semana de la semana de ‘Bienvenida al verano’, el bus turístico de Santa Cruz, operado por CitySightseeing, será de acceso gratuito para personas residentes en Tenerife, del 15 al 21 de junio en horario de 09:30 a 18:15 horas. En este sentido, y como principal novedad, esta promoción especial para residentes en Tenerife se aplica para todo el día.

Las personas interesadas en ampliar la información sobre Bienvenida al Verano pueden acceder a la página web www.bienvenidaalveranosantacruz.com.

Establecimientos adheridos

Entre los 84 establecimientos adheridos a la celebración de ‘Bienvenida al verano’, en el apartado de comercios hay 42 inscritos, entre los que se encuentran Luxala Shop, Sal y Lava, Heiffel, Trebina Tu Espacio Natural, Verónica Romero Estética, Ñaco, Boutique Norma, ByFrarosi Concept Store, Holamobi Santa Cruz, Artland Manualidades & Hobbys, Alpargatas El Toscal, Hand-Diy, Excellence C, Öbú, Óptica Rambla Pulido, Nobel HiFi, IreneAguilera Peluquería Orgánica, Maharani, Boutique Cayetana, Imprenta El Clavel y Charol.

También participan Óptica Barreiros, Kick Louder, Federópticos General, Moujir, Encuentro Moda, Mesaira, Inside Calle Castillo, Divas Íntima, Bohe Lotus, ExtensionManía, The Body Shop, FoodieTerapia, QM Droguería, Aretique, Dermoestética VeVan, Tempus by Cristo Velázquez, Bolchetta, Musicanarias, Mamihla, Kai Clinic y Kiosco Corujo.

38 establecimientos de restauración

Por su parte, se han sumado 38 establecimientos de restauración entre los que se encuentran Gastrotasca De Pincho en Pincho, La Herradura, Bar Cafetería El Ancla, Café El Callao, Hanami, Amazonia Açai, 2º Centígrados, Arrosura, García Bar, Gastrobar Cortxo, Santo Pecado Food Club, Tapas del Huerto, Yuhuuu Café, Ristorantino, 100 Montaditos, Raza Restaurante, 13 Cielos Sky Bar, Umami, Dulcería Torre La Paz, Aperitivo Crew o Rincón del Pan.

También cuentan con propuestas especiales Restaurante La Cuadra del Palmero, Texas Ribs, Comparte Gastrobar, Natural Wok Sushi Bar, Pastelería el Puertorealeño, Doris, Pastelitos Grill, ComoEnCasaLila, Inthëós, Pulcinella Tenerife, Cachitos Realfood, El lagar de La Noria, Tea Café Restaurante, Madremiarolls, Auyama Café, Alazan I, Kiosko La Paz y Restaurant Simply Apericena Bulevard. En cuanto a los cuatro establecimientos de ocio participantes, se han adherido Café Teatro Picú, Urban 180, Bulan Restaurante & Chill Out y Monchys Cocktail Bar.