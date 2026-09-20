Ante la presencia de plagas como roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan generar una incidencia, se recomienda comunicarlo al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continuará esta semana el calendario de actuaciones de control integral de plagas en diferentes puntos del distrito Salud-La Salle.

Imagen archivo RTVC.

Los trabajos, que tienen como objetivo reforzar la prevención y el seguimiento de posibles incidencias relacionadas con roedores, insectos y otras especies urbanas, se centrarán el lunes y el martes en el Barrio de La Salud; el miércoles, en Cuesta de Piedra; el jueves, en el Barrio de El Perú; y el viernes, en Cruz del Señor.

Posibles incidencias

El Ayuntamiento recuerda en un comunicado que estos trabajos programados se complementan con las actuaciones que se realizan a partir de los avisos trasladados por la ciudadanía, cuya colaboración resulta fundamental para detectar posibles incidencias y facilitar una respuesta rápida.

Ante la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan generar una incidencia, se recomienda comunicarlo al Ayuntamiento a través de ‘SC Mejora’.

Asimismo, desde el Consistorio se insiste en la importancia de mantener unas adecuadas condiciones de limpieza y evitar situaciones que puedan favorecer la aparición de plagas, como la acumulación de residuos fuera de los contenedores, la presencia de restos de alimentos en la vía pública o la existencia de espacios que puedan servir de refugio para estos animales.

Distintos barrios

«Seguimos avanzando en una estrategia de prevención que nos permite actuar de forma planificada en los distintos barrios de Santa Cruz y anticiparnos a posibles incidencias relacionadas con plagas. El control y seguimiento de estas especies urbanas es una tarea permanente y requiere una respuesta coordinada de los servicios municipales, pero también de la colaboración de la ciudadanía», recalca el alcalde, José Manuel Bermúdez.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, destaca la importancia de que los vecinos y vecinas «tengan la tranquilidad de contar con un seguimiento continuo de estas situaciones y con intervenciones allí donde sea necesario para preservar las condiciones de salubridad de nuestros espacios públicos«.