La programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, ha informado de que la próxima semana iniciará una nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Centro-Ifara.

Santa Cruz de Tenerife realizará la próxima semana una campaña de control de plagas en el distrito Centro-Ifara / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los trabajos se enmarcan en la programación periódica que desarrolla el consistorio para prevenir la aparición de focos y mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Las primeras intervenciones comenzarán este martes, 13 de octubre, en Salamanca y Las Acacias, mientras que el miércoles los trabajos continuarán en el barrio de Salamanca y el jueves las actuaciones se trasladarán a Las Mimosas. La planificación concluirá el viernes con intervenciones previstas en Los Hoteles y la Zona Rambla.

Prevenir y controlar la presencia de roedores e insectos

Las actuaciones comprenden trabajos de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que pueden generar incidencias en el entorno urbano. Esta planificación permite intervenir de forma anticipada y mantener un seguimiento continuado de las distintas zonas del municipio.

La programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía.

En este caso la información trasladada por los vecinos permite localizar posibles puntos de incidencia y contribuir a una respuesta «más rápida y ajustada» a las necesidades de cada espacio.

Se recomienda el uso de SC Mejora

De esta forma, el ayuntamiento recomienda utilizar SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en la vía pública, ya que con esta aplicación los avisos quedan registrados y pueden ser objeto de seguimiento por parte de los servicios municipales correspondientes.

Por último, desde el ayuntamiento se indica que determinadas prácticas contribuyen a reducir las posibilidades de aparición de plagas, tales como depositar correctamente los residuos, evitar dejar restos de comida en espacios públicos y no generar acumulaciones de enseres o materiales que puedan convertirse en lugares de refugio.