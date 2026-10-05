Santa Cruz redacta el proyecto para dar sombra a la calle Castillo

La actuación permitirá definir una solución para mejorar el confort climático de uno de los principales ejes comerciales de Santa Cruz, respetando el patrimonio arquitectónico y la actual visión del mar

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Planificación Estratégica, ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto técnico destinado a crear elementos de sombra y protección climática en la calle Castillo, una de las principales vías comerciales y de mayor afluencia peatonal de la ciudad.

Calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife

Necesidad en una de las calles más transitadas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta actuación responde a una necesidad que venimos detectando en una de las calles más transitadas y representativas de Santa Cruz, especialmente durante los meses de mayor calor”.

“Queremos que la calle Castillo siga siendo un espacio atractivo, dinámico y accesible para quienes viven, trabajan, compran o pasean por ella, pero también que ofrezca unas mejores condiciones de confort climático”, añade.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Planificación Estratégica, Carmen Pérez, explica que “el objetivo es definir una solución que permita mejorar las condiciones de confort de la calle durante los periodos de mayor exposición solar, generando espacios más agradables para residentes, comerciantes y visitantes”.

Ligera, segura y desmontable

Pérez señala que la actuación se plantea “con una solución ligera, segura y desmontable, que permita adaptarse a las características de la vía y sea compatible con la protección de sus valores arquitectónicos y patrimoniales”.

El proyecto abarcará el tramo de la calle Castillo comprendido entre su intersección con la calle San Francisco y la plaza Weyler. La orientación de la vía y su elevada exposición solar, especialmente durante los meses de verano, hacen de este espacio un ámbito especialmente adecuado para estudiar soluciones que mejoren las condiciones de estancia y recorrido de los peatones.

La intervención tendrá en cuenta, además, las características propias de la calle Castillo, tanto desde el punto de vista urbano como comercial y patrimonial. La vía constituye uno de los principales ejes del centro de Santa Cruz y concentra una importante actividad comercial y una elevada afluencia de residentes, visitantes y turistas.

El proyecto deberá plantear una solución integrada en el entorno, compatible con los edificios y elementos de valor patrimonial presentes en la calle y con las condiciones de accesibilidad y funcionamiento habituales de esta vía. También se tendrá en cuenta la integración de los elementos y equipamientos existentes, así como las características particulares de los distintos tramos de la calle.

Una actuación reversible y respetuosa con el entorno

Uno de los principales criterios de la actuación será que los elementos de sombra puedan desmontarse cuando sea necesario, facilitando tanto las labores de mantenimiento como la adaptación de la instalación a las necesidades de la vía.

La solución que se defina deberá ser compatible con la actividad comercial y peatonal de la calle, garantizar el mantenimiento de los servicios necesarios y permitir una adecuada convivencia con el mobiliario, el arbolado y el resto de los elementos urbanos existentes.

Con esta actuación, el Ayuntamiento avanza en la mejora de las condiciones de confort climático de la calle Castillo, con el objetivo de favorecer un mayor disfrute del espacio público durante los periodos de mayor calor, al tiempo que se preservan los valores arquitectónicos, patrimoniales y paisajísticos de uno de los espacios más representativos del centro histórico de Santa Cruz de Tenerife.