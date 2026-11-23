Esta edición recupera las 17 aspirantes a Reina Adulta por primera vez desde 2019, a las que se suman 14 candidatas mayores y 11 infantiles

Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027. Autor Nareme Melián

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 contará con 42 candidatas en las tres galas de elección de la Reina. La categoría adulta reunirá a 17 aspirantes, la cifra más alta desde 2019.

Mientras 14 candidatas optarán al título de Reina de los Mayores y otras 11 competirán por el de Reina Infantil. En total, las tres galas sumarán 42 participantes.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz destacan el aumento de la participación y el interés que mantiene el Carnaval entre diseñadores y empresas patrocinadoras. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que estas cifras reflejan la importancia de una fiesta que también supone un motor económico y cultural para la capital tinerfeña.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha agradecido la implicación de las candidatas y de todos los equipos que participan en la organización de los concursos.

Los preparativos de la próxima edición continúan en marcha. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 comenzará el 22 de enero con la Gala Inaugural.