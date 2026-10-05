Las propuestas de Ayoze Felipe Gómez, Eduardo Puyol, Juliana Serrano, Lucía Casanova y Nareme Melián se someten desde este lunes a votación popular

Carteles candidatos para el Carnaval 2027 de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ya tiene las cinco propuestas que aspiran a convertirse en la imagen oficial del Carnaval 2027. La votación popular comienza este lunes, 5 de octubre, a las 19:30 horas, después de que el jurado seleccionara estos cinco trabajos entre las 41 candidaturas presentadas al concurso.

Los autores de las propuestas finalistas son Ayoze Felipe Gómez, Eduardo Puyol, Juliana Serrano, Lucía Casanova y Nareme Melián. El Carnaval de 2027 estará dedicado a ‘Roma Eterna: el imperio del Carnaval’.

La ciudadanía podrá consultar las cinco obras y elegir su propuesta favorita durante siete días, hasta el 12 de octubre, a través de la web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Estos son los cinco carteles finalistas

1. La grandeza de Roma, el alma del Carnaval

Autor: Ayoze Felipe Gómez

Propuesta de cartel anunciador Carnaval Santa Cruz de tenerife 2027 de Ayoze Felipe Gómez

La propuesta

Ayoze Felipe Gómez sitúa en el centro a un gran busto de inspiración romana, coronado con laureles y caracterizado con una llamativa nariz roja de payaso. Sobre su cabeza se eleva una estructura que recuerda al Coliseo y que concentra buena parte de la iconografía carnavalera del cartel, con músicos, personajes disfrazados y distintas figuras festivas distribuidas en varios niveles. Entre ellas destaca también una gran cabeza de pez de ojos saltones y labios rojos, en alusión a la sardina.

La composición mezcla así referencias directas a la antigua Roma con elementos propios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Grandes hojas de platanera enmarcan la escena y aportan un guiño visual a Canarias. Predominan los tonos dorados y ocres, combinados con rojos, verdes y turquesas. Todo el conjunto se presenta sobre un fondo claro que refuerza el protagonismo de la ilustración central.

2. Roma eterna

Autor: Eduardo Puyol

Propuesta de cartel anunciador Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2027 de Eduardo Puyol

La propuesta

El cartel de Eduardo Puyol construye una escena de inspiración mitológica y romana sobre un fondo negro. La composición reúne varias figuras y símbolos clásicos, entre ellos un guerrero con casco, escudo y espada, una mujer con una lira, criaturas fantásticas, ánforas, columnas y una arquitectura que remite al Coliseo. También aparecen elementos decorativos de carácter mitológico y marino.

El cartel apuesta por una paleta muy viva, con azules, verdes, amarillos, rosas, naranjas y tonos dorados que contrastan con el fondo oscuro. Las formas curvas y el movimiento de cabellos, telas, agua y elementos ornamentales refuerzan el dinamismo de la composición. El nombre del Carnaval y las fechas aparecen integrados en la parte superior izquierda con una tipografía geométrica.

Bajo el título Roma eterna, la obra combina referencias a la Antigüedad clásica con una estética colorista y festiva vinculada al Carnaval.

3. Ave Chicha, los que van a gozar te saludan

Autora: Juliana Serrano

Propuesta de cartel anunciador Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2027 de Juliana Serrano

La propuesta

Juliana Serrano convierte el Carnaval en una escena de desfile con claras referencias a Roma y a Santa Cruz de Tenerife. En el centro aparece una gran sardina vestida como un emperador romano, con corona de laurel, capa roja y adornos dorados, que avanza sobre una carroza. Delante de ella corren tres personajes de estética carnavalera, vestidos con trajes muy coloridos y tocados de animales y plumas, mientras atraviesan una zona cubierta de agua.

El cartel mezcla la iconografía clásica con elementos reconocibles de la capital tinerfeña. Al fondo aparecen el Auditorio de Tenerife y el edificio del Cabildo, además de palmeras, público y banderas. La composición está dominada por azules intensos, rojos, verdes, amarillos y dorados, con abundancia de detalles y una estética cercana a la ilustración tradicional.

El propio título, Ave Chicha, los que van a gozar te saludan, juega con la conocida fórmula latina «Ave, Caesar, morituri te salutant» y la traslada al lenguaje festivo del Carnaval. La propuesta refuerza así la unión entre el imaginario de la antigua Roma y señas de identidad propias de Santa Cruz de Tenerife.

4. Columna Imperii Carnavalis

Autor: Lucía Casanova

Propuesta de cartel anunciador Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2027 de Lucía Casanova

La propuesta

Lucía Casanova organiza toda la composición en torno a una gran columna vertical que funciona como eje del cartel. En su parte superior aparece una figura de inspiración romana, con casco y penacho, acompañada de un pez dorado y otros elementos clásicos. A partir de ahí, la columna se divide en diferentes franjas que reúnen escenas, personajes y símbolos relacionados con la historia y el imaginario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Cada nivel incorpora referencias distintas, desde figuras fantásticas y personajes disfrazados hasta elementos urbanos y escenas de celebración. En la parte baja se concentra una multitud, mientras uno de los personajes aparece en actitud festiva frente a una arquitectura de inspiración clásica. La composición combina así la idea de monumento romano con una sucesión de imágenes carnavaleras.

El cartel utiliza una amplia gama de colores, con predominio de naranjas, azules, violetas, verdes y dorados, sobre un fondo de trazos y manchas más suaves. El título, Columna Imperii Carnavalis, refuerza esa idea de una columna simbólica que reúne distintas etapas, iconos y escenas del Carnaval.

5. El legado de Un Imperio

Autor: Nareme Melián

Propuesta de cartel anunciador Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2027 de Nareme Melián

La propuesta

Nareme Melián reúne en una misma composición numerosas referencias al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, combinadas con elementos de inspiración romana. En el centro destaca un personaje con casco de legionario y una gran nariz roja, rodeado por otras figuras carnavaleras, disfraces, máscaras y personajes fantásticos. La escena se construye como un gran conjunto coral, con numerosos elementos superpuestos y una clara sensación de celebración.

La parte inferior incorpora una arquitectura de aspecto monumental, iluminada en tonos amarillos, mientras una cinta recorre la composición en sentido ascendente y conecta visualmente los distintos niveles del cartel. En la parte superior aparecen grandes hojas verdes y el nombre del Carnaval, acompañado de las fechas de celebración.

El cartel utiliza una paleta muy amplia, con azules, verdes, rojos, amarillos, violetas y dorados. El título, El legado de un Imperio, enlaza la estética romana con la idea de herencia y continuidad del propio Carnaval, representado a través de una acumulación de personajes, símbolos y referencias vinculadas a su historia.

Cómo votar por el cartel del Carnaval de Santa Cruz 2027

La votación popular estará abierta desde las 19:30 horas del lunes 5 de octubre hasta el 12 de octubre. Para participar hay que acceder a la web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, donde estarán disponibles las cinco propuestas finalistas.

Estos son los pasos

1. Entra en la web del Carnaval

Accede a carnavaldetenerife.com durante el periodo de votación.

2. Consulta los cinco carteles

La plataforma mostrará las cinco propuestas seleccionadas por el jurado.

3. Elige una propuesta

Cada participante podrá seleccionar el cartel que prefiera.

4. Emite el voto

El sistema permite un único voto por persona.

La votación permanecerá abierta hasta el 12 de octubre.

¿Cómo se decide el cartel ganador?

La elección definitiva se hará en base a los votos recogidos. El cartel con mayor número de votos será el que se convierta en imagen del carnaval chicharrero en 2027.

El comité ya seleccionó las cinco propuestas finalistas entre las 41 candidaturas presentadas y, posteriormente, los autores dispusieron de 30 días naturales para desarrollar una propuesta completa de imagen gráfica del Carnaval a partir de sus carteles.

El Ayuntamiento ha establecido un premio de 12.000 euros para la propuesta ganadora. Los cinco finalistas reciben además 1.000 euros cada uno por alcanzar esta fase del concurso.

Un cartel que marcará la imagen del Carnaval 2027

El concurso no busca únicamente seleccionar una imagen para el cartel anunciador. Las bases establecen que los finalistas debían desarrollar una identidad gráfica completa, con elementos como la paleta cromática, las tipografías y un sistema visual que pueda aplicarse a diferentes soportes de la fiesta.

La propuesta seleccionada se convertirá en la imagen oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027, dedicado a ‘Roma Eterna: el imperio del Carnaval’.

La presentación del cartel ganador marcará el inicio oficial de la fiesta, cuya gala inaugural está prevista para el 22 de enero de 2027.