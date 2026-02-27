Savané mantiene la calma ante la baja de Salvó y valora no fichar si el refuerzo no mejora la plantilla

Savané: El Granca solo fichará si ello «mejora lo que se tiene dentro de la plantilla» / Dreamland Gran Canaria

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha asegurado este viernes que el club continúa en el mercado para suplir la baja de Miquel Salvó, si bien ha abierto la posibilidad de no realizar un fichaje si esa incorporación «no mejora lo que se tiene dentro de la plantilla».

En el acto de presentación de la XIII Edición del ‘Partido a favor del Banco de Alimentos’, el mandatario claretiano ha dicho que el mercado es «bastante escaso» y más complicado cada año, ante la competencia de la G League y la Euroliga, a lo que ha sumado las dificultades que genera buscar fichajes en marzo, un mes donde «no es tanto lo que quieres, sino lo que hay disponible».

Sin prisas por reforzar la plantilla

Preguntado por si la incorporación que se busca es cupo y que juegue en las posiciones de alero o alapívot, Savané ha subrayado que existe «una flexibilidad a la que te obliga el mercado» y ha insistido en la idea de adaptarse y «arreglarse a nivel interno» en caso de no encontrar la pieza deseada, un escenario que daría más protagonismo al canterano Lucas Maniema.

«Ya hemos visto la escasez del mercado y no se trata de fichar por fichar, sino agregar una pieza que realmente pueda ayudar al grupo en este tramo final. Jaka Lakovic, después de la lesión de Salvó, hizo alusión a los jugadores que ya tenemos en casa para poder también tener la oportunidad en estos momentos», ha abundado.

Sin embargo, el presidente amarillo ha considerado que todavía tienen tiempo de reflexión, hasta cuartos de final, en el caso de la Liga de Campeones, para apuntalar la plantilla sin cometer «el error de fichar una pieza que realmente no aporte un valor añadido».

Contrastes de dinámicas en las distintas competiciones

Pese a la mala temporada del Dreamland Gran Canaria en Liga Endesa, que le mantiene con apenas siete victorias y más cerca del descenso que de la eliminatoria, Sitapha Savané ha resaltado que «es curioso» que se hable más de la dinámica liguera que del camino en Liga de Campeones, donde se han ganado nueve de diez partidos.

«Se habla mucho de Liga Endesa y parece que ha desaparecido Europa. Si fuese al revés, igual se hablaría mucho de la Liga de Campeones. En deporte ganar o perder dos o tres partidos lo cambia todo, lo vemos mucho en el fútbol, pero no caigamos en lo mismo aquí«, ha pedido Savané al ser preguntado si el nuevo objetivo es la permanencia.

Con la aspiración de luchar por estar entre los ocho primeros, el máximo responsable del club grancanario ha destacado que la plantilla y el cuerpo técnico están centrados en «seguir mejorando y recuperar el nivel de muchos jugadores» para sumar victorias que alejen los fantasmas, aunque los claretianos se encontrarán la dura competencia del Real Madrid y el UCAM Murcia en las dos siguientes jornadas.

Acerca de este proceso, ha resaltado que en el último encuentro, la derrota ante Bilbao Basket (97-98) «se ha visto una mejora clara», a pesar de que en el desenlace hubo «falta de suerte al dejar la puerta abierta», puesto que, de lo contrario, «estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto».

Primer pago cumplido

Savané también ha asegurado que Dreamland Studios ha llevado a cabo «un importante primer pago» para satisfacer su deuda con la entidad amarilla dentro del calendario que se pretende seguir, por lo que «no hay mucho más asunto» tras haberse alcanzado un acuerdo con la empresa.