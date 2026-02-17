Sanidad insiste en que la sangre es un recurso que no se puede fabricar y es vital para atender urgencias, cirugías y tratamientos oncológicos en el archipiélago

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha lanzado un nuevo mensaje de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia vital de donar sangre. Desde la Consejería de Sanidad se incide en que este gesto no solo es un acto de solidaridad, sino un hábito social que, si se mantiene en el tiempo, salva vidas a diario en las islas.

Para facilitar este comportamiento cívico, el archipiélago cuenta con una amplia red de más de 25 puntos fijos y móviles operativos para la extracción.

Un recurso que no se fabrica en laboratorios

La importancia de la donación radica en una realidad científica ineludible: la sangre no se puede fabricar. Tiene una vida útil limitada y no existe ninguna máquina ni tecnología de laboratorio capaz de imitarla o producirla artificialmente. Por tanto, la única fuente posible para mantener el sistema sanitario son las personas.

Cada donante se convierte en un eslabón irreemplazable. Las transfusiones son necesarias en multitud de escenarios clínicos:

Víctimas de accidentes.

Pacientes oncológicos.

Madres con complicaciones durante el parto.

Niños con enfermedades congénitas.

Personas con leucemia.

Pacientes que van a someterse a intervenciones quirúrgicas.

Una red de hasta 26 puntos de donación

Para acercar la donación a la población y asegurar el stock en los hospitales públicos, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia dispone de una infraestructura desplegada por todas las islas:

17 puntos fijos distribuidos por la geografía canaria.

distribuidos por la geografía canaria. 5 unidades móviles que recorren municipios, centros educativos y empresas.

que recorren municipios, centros educativos y empresas. 4 colectas extraordinarias (dos por provincia) que pueden habilitarse adicionalmente como dispositivos móviles.

En total, la capacidad máxima operativa alcanza los 26 puntos de extracción simultáneos.

Requisitos para ser donante

El SCS recuerda que para poder donar sangre es necesario cumplir con unos requisitos básicos de salud y edad:

Tener entre 18 y 65 años (el límite es de 60 años si es la primera vez que se dona).

(el límite es de 60 años si es la primera vez que se dona). Pesar más de 50 kilos .

. Gozar de buena salud general.

No estar embarazada.

Para resolver cualquier duda o consultar los puntos de extracción más cercanos, el Gobierno de Canarias ha habilitado el teléfono gratuito de atención al donante: 900 234 061.