La Guardia Civil y la Policía Canaria logran reducirlo tras una tensa intervención nocturna en el municipio de Agüimes

Una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Canaria terminó con la detención de un hombre la noche del domingo en el municipio grancanario de Agüimes. El individuo se encerró en su vivienda y amenazó de muerte a su pareja y a su hijo con un cuchillo de grandes dimensiones si intentaban entrar. Además, advirtió que se quitaría la vida si los agentes accedían al domicilio.

Imagen de archivo | Guardia Civil

Según informó este lunes la Guardia Civil, al detenido se le atribuye un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta, sobre las 20:30 horas, por una fuerte discusión en un inmueble del municipio.

Gestos de degollamiento y autolesiones

Cuando los efectivos llegaron, comprobaron que el hombre había bloqueado el acceso principal al introducir un obstáculo en el bombín de la cerradura desde el interior. Mientras tanto, amenazaba a los suyos con un cuchillo de cocina y lanzaba gestos de degollamiento a través de una ventana. Igualmente, manifestó en varias ocasiones su intención de suicidarse si los agentes entraban al domicilio

El comunicado de la Guardia Civil especifica que el detenido se encontraba muy alterado y contaba con antecedentes por hechos similares. Durante el tenso episodio, comenzó a autolesionarse y se hizo cortes en las muñecas, al tiempo que presionaba la hoja del cuchillo contra su cuello.

Reducción y atención médica

Ante el riesgo inminente, los agentes rompieron la entrada con herramientas de fuerza, lograron desarmarlo y lo redujeron sin causar daños a terceros. Acto seguido, personal sanitario lo atendió en una ambulancia y lo trasladó al hospital bajo custodia policial para tratar las lesiones autoinfligidas.

Las diligencias se remitirán al Juzgado de Guardia de Telde, mientras que los investigadores intervinieron dos cuchillos con manchas de sangre presuntamente utilizados durante el incidente.