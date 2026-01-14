El asaltante accedió a un cuarto piso mientras una familia se encontraba en el interior y generó momentos de pánico antes de huir con varios objetos robados

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda habitada, cometido en la zona de Los Cristianos mientras los moradores se encontraban en el interior del domicilio.

Imagen de archivo de Los Cristianos, Tenerife | Atlantic Ambience

Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre de 2025, alrededor de las 13:00 horas, cuando el individuo accedió a una vivienda situada en un cuarto piso, donde residía un matrimonio con sus dos hijas menores de edad. El asaltante se descolgó desde la azotea del edificio utilizando dos sábanas entrelazadas, accedió por el patio interior y entró al inmueble por la ventana del dormitorio de las menores.

Pánico en el interior de la vivienda

La madre descubrió la presencia del intruso al entrar en la habitación de sus hijas, momento en el que huyó presa del pánico para alertar al resto de la familia. La situación obligó al matrimonio y a una de las menores a refugiarse en una estancia, mientras que la otra niña se encerró en el baño, bloqueando la puerta desde el interior.

Lejos de abandonar el lugar, el autor persiguió a la mujer e intentó forzar las puertas donde se escondían las víctimas. Incluso llegó a introducir el brazo por una ventana de ventilación, lo que provocó momentos de extrema tensión y un grave riesgo para la familia.

Buscado por otro robo

Ante la imposibilidad de acceder a las estancias y tras el revuelo generado y la comunicación directa de las víctimas con la policía, el asaltante abandonó finalmente la vivienda. En su huida, sustrajo un ordenador portátil y un teléfono móvil, este último propiedad de una de las menores.

Las gestiones de investigación permitieron a los agentes identificar plenamente al autor, quien además fue reconocido por las propias víctimas. Semanas más tarde, la Policía Nacional estableció un dispositivo de localización y procedió a su detención en Santa Cruz de Tenerife.

El detenido también se encontraba en búsqueda por otro robo con fuerza cometido en un instituto de la capital tinerfeña. Por estos hechos, los agentes lo pusieron a disposición de la autoridad judicial competente, como presunto responsable de dos delitos de robo con fuerza.