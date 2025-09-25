Se origina una columna de humo en el Puerto de la Cruz

En el lugar de los hechos y hasta el Puerto de la Cruz se han trasladado Bomberos, Ambulancia del SUC y la Policía Local

Una columna de humo intensa en la zona Ábaco ha alertado desde primera hora de este jueves a los vecinos de mencionada zona en el Puerto de la Cruz.

Incendio norte Tenerife

Varias llamadas sobre las 7.30 de la mañana al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad confirmaron un incendio urbano en la calle Aceviño.



La columna de humo se ha podido visualizar desde la zona de la autopista norte. En este momento intervienen en la zona Bomberos de Tenerife, una ambulancia del SUC y la Policía Local.