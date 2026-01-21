El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adopta la medida tras suspender la venta inicial de entradas del Carnaval para evitar nuevas incidencias
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha decidido reorganizar la venta de entradas del Carnaval 2026 dividiéndola por actos y tramos horarios, con el objetivo de garantizar el acceso en igualdad de condiciones y evitar nuevas incidencias técnicas.
Tras la suspensión de la venta prevista para este martes por causas ajenas a la organización, las entradas volverán a ponerse a la venta mañana, 22 de enero, a través de la plataforma. A las 10:00 horas se abrirá la venta para las fases, bonos y final del concurso de murgas adultas, mientras que a las 17:00 horas estarán disponibles las localidades para comparsas, agrupaciones coreográficas y rondallas.
Reina Adulta e Infantil
El viernes 23 de enero, a partir de las 9:00 horas, se podrán adquirir las entradas para las galas de elección de la Reina Adulta e Infantil, jornada en la que también abrirán las taquillas del Recinto Ferial a las 17:00 horas para la venta presencial de las localidades no vendidas por internet.
Fiestas mantiene la venta exclusivamente online de las entradas para la final de murgas adultas y establece un máximo de cuatro entradas por tarjeta y acto, todas ellas con código QR para evitar duplicidades. Algunos concursos, como las murgas infantiles, agrupaciones musicales, disfraces y la Gala de los Mayores, serán de carácter gratuito.