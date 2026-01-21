El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adopta la medida tras suspender la venta inicial de entradas del Carnaval para evitar nuevas incidencias

Se reorganiza la venta de entradas del Carnaval por actos y tramos horarios en Santa Cruz de Tenerife. RTVC

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha decidido reorganizar la venta de entradas del Carnaval 2026 dividiéndola por actos y tramos horarios, con el objetivo de garantizar el acceso en igualdad de condiciones y evitar nuevas incidencias técnicas.

Tras la suspensión de la venta prevista para este martes por causas ajenas a la organización, las entradas volverán a ponerse a la venta mañana, 22 de enero, a través de la plataforma. A las 10:00 horas se abrirá la venta para las fases, bonos y final del concurso de murgas adultas, mientras que a las 17:00 horas estarán disponibles las localidades para comparsas, agrupaciones coreográficas y rondallas.

Reina Adulta e Infantil

El viernes 23 de enero, a partir de las 9:00 horas, se podrán adquirir las entradas para las galas de elección de la Reina Adulta e Infantil, jornada en la que también abrirán las taquillas del Recinto Ferial a las 17:00 horas para la venta presencial de las localidades no vendidas por internet.

Fiestas mantiene la venta exclusivamente online de las entradas para la final de murgas adultas y establece un máximo de cuatro entradas por tarjeta y acto, todas ellas con código QR para evitar duplicidades. Algunos concursos, como las murgas infantiles, agrupaciones musicales, disfraces y la Gala de los Mayores, serán de carácter gratuito.