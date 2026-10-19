El seguimiento de la huelga de médicos en Canarias se sitúa en el 9,34 %, según Sanidad

Gran Canaria registra la mayor participación, con un 18,23 %, mientras que en Tenerife secunda el paro el 4,65 % de los profesionales afectados. La Consejería cifra en 363 los médicos que han participado en la convocatoria durante la jornada de este lunes

La huelga indefinida de médicos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha registrado un seguimiento del 9,34 % en los ámbitos de Atención Primaria y Hospitalaria, según los datos facilitados este lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Gobierno de Canarias

De los 7.330 efectivos convocados al paro, 3.888 estaban afectados por la convocatoria y 363 secundaron la huelga, de acuerdo con el balance del departamento regional. La participación presenta diferencias significativas entre las distintas áreas de salud del archipiélago, con Gran Canaria a la cabeza.

Gran Canaria concentra el mayor seguimiento

En Gran Canaria, 270 de los 1.481 profesionales afectados participaron en la huelga, lo que representa un seguimiento del 18,23 %. La cifra sitúa a la isla por delante del resto de las áreas sanitarias en cuanto a participación en esta jornada.

En Tenerife, por su parte, secundaron el paro 86 de los 1.848 efectivos afectados, un 4,65 %. En Lanzarote, ocho de los 222 profesionales afectados se sumaron a la convocatoria, lo que equivale al 3,6 %, mientras que en Fuerteventura lo hicieron dos de los 298, un 0,67 %.

En La Palma, cuatro de los 166 profesionales afectados secundaron la huelga, lo que supone un seguimiento del 2,41 %, según los datos de Sanidad.

En las islas de La Gomera y El Hierro, la Consejería no registró ningún efectivo en huelga.

Sanidad no detecta incidencias destacables

La Consejería ha señalado que la jornada de la mañana de este lunes transcurrió sin incidencias destacables, con un dispositivo de 1.392 efectivos destinados a cubrir los servicios mínimos.

Los datos corresponden al balance difundido por el departamento autonómico y recogen el seguimiento registrado durante la jornada. La convocatoria de huelga tiene carácter indefinido y afecta a los profesionales médicos de Atención Primaria y Hospitalaria del Servicio Canario de la Salud.