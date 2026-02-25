Una segunda mujer denuncia a Iñigo Errejón como presunto agresor sexual

Los hechos denunciados ocurrieron en 2021 y la víctima denuncia que el autor fue el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, denunciado también por la actriz Elisa Mouliaá

Una mujer ha denunciado ante los juzgados de Madrid al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por una agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relatada, ambos quedaron y la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá. EFE.

Agredida en 2021

Esta mujer está representada por el letrado Alfredo Arrién, el mismo que defiende a la actriz Elisa Mouliaá. La actriz denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021. Un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

En la denuncia interpuesta ante los jugados de violencia sobre la mujer de Madrid, y a la que ha tenido acceso EFE, se relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

Tras un par de encuentros a ella le pareció que él era controlador, ya que, por ejemplo, quería saber dónde estaba ella, y descubrió que tenía pareja a pesar de que se lo había negado.

El 16 de octubre de 2021 (esto sería 8 días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá) ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid). Le pagó el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo «comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos».

Violación

Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él, y tanto en el trayecto como ya en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle «si gritas será peor» o «si te resistes será peor».

En un momento dado Errejón la violó «de manera sorpresiva y violenta», sujetándole el cuello, añade la denuncia.

La denunciante se fue del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

El abogado solicita que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado.

El texto detalla que este miércoles, 24 de febrero, la denunciante fue a la Policía Nacional a interponer la denuncia pero, «dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos», instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.