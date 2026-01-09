El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera presenta a las seis candidatas a Romera Mayor de las Fiestas Patronales 2026 con el apoyo de la actual Romera, Shaila Jerez Mendoza

Arranque de las Fiestas Patronales

La actual Romera Mayor, Shaila Jerez Mendoza, arropó a las seis aspirantes a sucederla en la ceremonia de presentación del Ayuntamiento de San Sebastián de las Fiestas Patronales 2026.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, resaltó que con el acto de presentación de las aspirantes a Romera arranca de manera oficial la programación de las Fiestas Patronales 2026. Lo hace, aseguró, «con un programa que oferta un amplio abanico de actos culturales, deportivos y de ocio que han sido diseñados pensando en la participación y el disfrute de vecinos y visitantes, con eventos musicales de muchísima calidad y encuentros folclóricos que han marcado la historia de estas fiestas durante décadas».

Felicitaciones y homenaje

La alcaldesa trasladó su felicitación y agradecimiento a todas las aspirantes y a sus patrocinadores. Les deseó la mayor de las suertes de cara a la Gala de Elección de la Romera Mayor de las Fiestas Patronales.

Además, en el acto se rindió homenaje a los molinos de gofio de San Sebastián de La Gomera. En especial, al Molino Imendi, el único que continúa en activo en el municipio capitalino. Destacaron su trayectoria en defensa de las tradiciones y el producto local.

Las aspirantes

Las aspirantes a Romera Mayor este año son Carlota Mora Fuerte, con el patrocinio de Distribuciones Argom y Transportes Alejo e Hijos. Mariana Marín Ramírez, con el patrocinio de Fiesta Manía. María Leonor Márquez Sánchez, con el patrocinio de Belleza de Katy Marjón Pilates Center Liset Martínez,

Ares Gomera, Librería Papelería e Imprenta Junonia, El Edén Burger. Elizabeth María Agulló Cubas, con el patrocinio de Muebles Rodríguez, Modas Guada, Bar Salitre y Restaurante Club Náutico. Zaira Cubas Rodríguez, con el patrocinio de Centro Óptico Garajonay, Café Bar Cacao y Detalles La Gomera. Rita Esther Fuerte Rodríguez, con el patrocinio de Centro Óptico Garajonay, Spar La Villa y GuaguaGomera.

La presentación contó con la actuación musical de Juan Antonio González, «El Charro», y el timplista Ángel Campos.

Las aspirantes volverán a encontrarse el próximo sábado 10 de enero en la celebración de la Gala. Es uno de los eventos más esperados de la programación de estas fiestas. Se celebra en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción