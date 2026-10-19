Los afectados entregaron depósitos para adquirir viviendas que supuestamente estaban embargadas y se ofrecían a precios muy asequibles

Tres de cada diez viviendas que se vendieron en 2025 en la provincia tinerfeña fueron compradas por extranjeros. El caso de una estafa que ha llegado a los juzgados. Varios compradores entregaron diferentes cantidades de dinero como anticipo a una inmobiliaria. Pero había sorpresa.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Eran extranjeros y querían adquirir viviendas en zonas turísticas del sur de Tenerife. Acudieron a una inmobiliaria que les prometía inmuebles embargados a precios muy asequibles. Sin embargo, al final fueron estafados.

El testimonio de una de las víctimas

Una de las afectadas es una mujer rusa a la que, en 2014, le ofrecieron varios inmuebles en urbanizaciones turísticas de Arona. Los trabajadores de la inmobiliaria le mostraron fotografías y le solicitaron un depósito que se descontaría posteriormente del precio total de la vivienda.

La mujer estaba convencida de que el inmueble por el que había entregado el dinero sería para ella.

Viviendas que ni siquiera estaban a la venta

La compraventa nunca se hizo efectiva. Supuestamente, se trataba de inmuebles embargados por el banco que la inmobiliaria ofrecía a precios irrisorios. En algunos casos, los pisos ni siquiera estaban a la venta.

La afectada asegura que no querían devolverle el dinero. Como esta mujer, hay al menos otras cinco víctimas. Aunque los acusados devolvieron parte del dinero, el caso ha llegado a los juzgados.