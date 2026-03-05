Seis heridos, dos graves, en una colisión con un camión en Yaiza

La colisión en la LZ-2, en Yaiza, dejó dos mujeres con politraumatismos y otras cuatro personas con heridas moderadas
Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre un camión y varios vehículos ocurrida en la carretera LZ-2, en el municipio de Yaiza.
El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a las 16:13 horas.
Heridas de carácter grave
Las heridas más graves son dos mujeres de 70 y 72 años que presentaban politraumatismos. Además, otras cuatro personas (dos hombres de 78 y 72 años y dos mujeres de 58 y 30) sufrieron distintos traumatismos de carácter moderado.
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario asistieron a los afectados y los trasladaron al Hospital Doctor José Molina Orosa, mientras los bomberos liberaron a una persona atrapada. La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico y elaborar el atestado.