La colisión en la LZ-2, en Yaiza, dejó dos mujeres con politraumatismos y otras cuatro personas con heridas moderadas

Seis heridos, dos graves, en una colisión con un camión en Yaiza. Europa Press

Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre un camión y varios vehículos ocurrida en la carretera LZ-2, en el municipio de Yaiza.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a las 16:13 horas.

Heridas de carácter grave

Las heridas más graves son dos mujeres de 70 y 72 años que presentaban politraumatismos. Además, otras cuatro personas (dos hombres de 78 y 72 años y dos mujeres de 58 y 30) sufrieron distintos traumatismos de carácter moderado.

Efectivos del Servicio de Urgencias Canario asistieron a los afectados y los trasladaron al Hospital Doctor José Molina Orosa, mientras los bomberos liberaron a una persona atrapada. La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico y elaborar el atestado.