La Federación de Lucha Canaria ha dominado en las últimas ediciones de este campeonato al que acudirá con Eusebio Ledesma, Alberto Zamora, ⁠Raúl Peñate, ⁠Ismael Déniz, ⁠Eliecer Gutiérrez, ⁠Francisco Pérez, ⁠Delioma Armas y ⁠Lorena Mateo

Eusebio Ledesma, Premio al Deporte Canario, será uno de los luchadores integrantes de la selección de Canarias en el campeonato.

El `2026 Korea Open Ssireum Festival´ se celebrará del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en Yeongam-gun, Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City. Por tal motivo se ha convocado a 6 luchadores y 2 luchadoras para participar en este intercambio en el que participan luchadores de otras disciplinas tradicionales de luchas de diferentes lugares del mundo.

La selección de Canarias estará compuesta por los puntales A: Eusebio Ledesma Pérez (Chimbesque), Alberto Zamora Sánchez (U. Gáldar) y Elieser Gutiérrez Pérez (Almogarén). Los Puntales B: Ismael Déniz Cruz (U. Agüimes), Raúl Peñate Rodríguez (Aridane) y Francisco Pérez Cejas (Castro Morales). Además de las luchadoras: Delioma Armas Calderín (Santa Rita) y Lorena Mateo Pérez (Almogarén).

El jefe de expedición será el director deportivo de la Federación de Lucha Canaria, el doctor Norberto Marrero Gordillo, y junto a él, estará el insigne Maestro Shin, pionero en los intercambios entre su Canarias de residencia y su Corea natal.

La expedición partirá de tierras canarias el 29 de noviembre y regresará al archipiélago el 7 de diciembre. El límite de peso en la categoría masculina es de 140 kg. Y la femenina de 80 kg.