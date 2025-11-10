La mujer de 65 años ha resultado herida con un traumatismo craneal de carácter moderado al sufrir una caída en La Gomera

El helicóptero del GES rescató a la mujer de 65 años que ha resultado herida con un traumatismo craneal de carácter moderado y procedió a su evacuación hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera y tras su aterrizaje, personal del SUC asistió a la senderista y la trasladó al hospital insular.

Evacúan en helicóptero a una senderista accidentada en Valle Gran Rey. Imagen de archivo.

Los hechos han sucedido poco antes de las 12.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una senderista que precisaba asistencia sanitaria tras una caída en el Camino Barranco Los Arcones.

Por su parte, Bomberos de voluntarios de Valle Gran Rey y personal de Medio Ambiente colaboraron en las tareas de rescate y la Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias pertinentes.