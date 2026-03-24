En Directo | Domínguez califica las nuevas ayudas por Oriente Medie como «decreto godo»

La sesión matinal del Parlamento de Canarias se puede seguir a través de la web de RTVC

Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, calificó este martes como «decreto godo» el paquete de ayudas aprobadas por el Ejecutivo central para paliar los efectos de la guerra de Irán, ya que no se ha tenido en cuenta al archipiélago.

Domínguez, en respuesta en el pleno del Parlamento a la diputada del PSOE Nira Fierro, señaló que el Ejecutivo canario sigue esperando a que el Gobierno central compense a las islas por la no aplicabilidad de las medidas aprobadas para la península, como la bajada del IVA, o bien que se flexibilice la regla de gasto para poder endeudarse y utilizar sus propios recursos.

«Cualquiera de las dos opciones nos vale, la toma de decisiones del Gobierno de Canarias está supeditada a eso», ha dicho Domínguez, quien ha insistido en que el decreto del Gobierno de España se ha olvidado de Canarias, a la vez que ha agradecido al PSOE canario su disposición a colaborar.

Inflación en el centro del debate

El vicepresidente indicó que la principal preocupación sobre los efectos de la guerra en las islas es la inflación y ante eso no cabe el «y tú más», sino que es necesario plantear iniciativas entre todos para ayudar a la ciudadanía.

Por otro lado, Domínguez apuntó a medidas como la bajada del IGIC al combustible del 1 % al 0 % o la devolución del 99 % del impuesto del combustible a los transportistas, pero insitió en que la toma de otras decisiones está supeditada a la compensación del Gobierno central o a la flexibilización de la regla del gasto.

Fierro corroboró la disposición de su partido a aportar propuestas y a negociar soluciones, y mencionó entre las aportaciones de su partido la extensión de la bonificación a la gasolina a todas las islas, medidas fiscales o la ampliación de incentivos a las energías renovables.

«Estamos en tiempo de negociación, pero eso no exime de tomar decisiones al Gobierno de Canarias«, dijo Fierro.

Inviable un nuevo sistema de financiación

Domínguez dio por inviable la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica en la presente legislatura, lo que, dadas las circunstancias, «no es ni malo» para las islas, aseguró.

En el pleno del Parlamento de Canarias, el vicepresidente dio por «agotadas» las posibilidades de un nuevo sistema de financiación autonómica por la concatenación de elecciones autonómicas, ahora las de Andalucía, y a continuación, afirmó, «estaremos casi inmersos» en las del resto de comunidades y las locales.

Lo que, añadido a la «dificultad parlamentaria» que el Gobierno de España tiene en las Cortes, «nos lleva a la misma conclusión» que antes había dibujado el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, en la formulación de su pregunta al vicepresidente: «la posibilidad de un nuevo sistema de financiación está agotada».

Elevación del umbral de franquicia IGIC a autónomos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias afirmó que la elevación del umbral de la franquicia del IGIC para autónomos era la segunda medida más demandada por el colectivo, y destacó que permitirá reducir cargas fiscales y burocráticas.