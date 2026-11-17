El estudio se ha hecho en centros de salud de Canarias, Andalucía, País Vasco, Galicia y Cataluña, y concluye que las posibilidades de padecer depresión y ansiedad grave aumentan en las mujeres con síntomas premestruales graves

Las mujeres que sufren síntomas premenstruales con mayor frecuencia e intensidad tienen una probabilidad más de 14 veces superior de presentar depresión grave y casi 13 veces mayor de padecer ansiedad grave, según un estudio coordinado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol). Publicada en la revista Sexual and Reproductive Health Matters, la investigación analiza la relación entre la salud menstrual y el bienestar psicológico a partir de una encuesta a 1.404 mujeres atendidas en 32 centros de atención primaria de Andalucía, País Vasco, Canarias, Galicia y Cataluña.

Los síntomas premenstruales graves multiplican por 14 el riesgo de sufrir depresión

La variable más influyente

Los resultados constatan que la intensidad de los síntomas premenstruales es la variable que muestra una asociación más estrecha con los trastornos emocionales graves, por encima de otros indicadores físicos o sociales.

Junto a este factor, el estudio revela que la intensidad del dolor menstrual también guarda una relación marcada con la salud mental, ya que quienes refieren más dolor tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión grave y un 82 % más de riesgo de presentar ansiedad grave.

Asimismo, el sangrado abundante -superior a los 80 mililitros por ciclo- se asocia con una probabilidad un 61 % mayor de depresión grave y un 67 % superior de ansiedad grave.

El trabajo subraya además que, cuando la salud menstrual limita la vida social, la probabilidad de sufrir depresión grave se multiplica casi por siete, mientras que la pobreza menstrual -la dificultad económica para adquirir productos de higiene o la necesidad de prolongar su uso más allá de lo recomendado- multiplica ese mismo riesgo por 2,5.

De igual modo, las experiencias de tabú, estigma o discriminación relacionadas con la menstruación incrementan en más de un 100 % las probabilidades de padecer depresión grave.

Análisis por perfiles demográficos

Por perfiles sociodemográficos, las participantes nacidas fuera de España declaran peores indicadores de salud mental vinculados al dolor y a la pobreza menstrual en comparación con las nacidas en el país.

Por su parte, las mujeres de entre 36 y 45 años que ven restringida su participación social a causa de la regla presentan un mayor riesgo de cuadros graves de ansiedad o depresión.

La primera firmante del artículo e investigadora del IDIAPJGol, Andrea García, ha destacado que estos hallazgos permiten comprender mejor la relación entre salud menstrual y salud mental «desde la perspectiva de las desigualdades sociales y de género».

Al respecto, la coordinadora del estudio, Laura Medina, ha señalado que la investigación aporta evidencia para impulsar políticas públicas e intervenciones comunitarias, y ha recordado que, aunque España aprobó en 2023 una ley orgánica sobre derechos menstruales, «todavía falta un marco que incorpore de manera explícita la salud emocional y mental».