El grupo de intervención del Cabildo de El Hierro ha sofocado en la madrugada de este martes un incendio producido en una embarcación de recreo. Estaba varada en tierra, junto a la carretera de acceso al Puerto de La Estaca, en el municipio de Valverde.

La actuación de los servicios de emergencia permitió controlar la situación y evitar mayores daños.

El aviso fue recibido por el CECOES-112, que alertó al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN). Se activaron los equipos de emergencia que se desplazaron a la zona para proceder a la extinción del incendio.

En el dispositivo participó el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro y agentes de la Guardia Civil. Hasta el momento no han trascendido las causas del suceso.