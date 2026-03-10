InicioNoticias

Sofocan un incendio en una embarcación de recreo que estaba varada en El Hierro

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La embarcación estaba varada en tierra junto a la carretera de acceso al Puerto de La Estaca

Las navieras canarias ofrecerán más de 49.000 plazas adicionales para viajar entre islas en Semana Santa
La embarcación estaba varada en tierra junto a la carretera de acceso al Puerto de La Estaca

El grupo de intervención del Cabildo de El Hierro ha sofocado en la madrugada de este martes un incendio producido en una embarcación de recreo. Estaba varada en tierra, junto a la carretera de acceso al Puerto de La Estaca, en el municipio de Valverde.

La actuación de los servicios de emergencia permitió controlar la situación y evitar mayores daños.

El aviso fue recibido por el CECOES-112, que alertó al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN). Se activaron los equipos de emergencia que se desplazaron a la zona para proceder a la extinción del incendio.

En el dispositivo participó el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro y agentes de la Guardia Civil. Hasta el momento no han trascendido las causas del suceso.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Este marzo está teniendo temperaturas más frías de lo normal en Canarias

EN DIRECTO | Clavijo confía en limitar la venta de vivienda a extranjeros en Canarias

La pasarela peatonal de Padre Anchieta en La Laguna entra en su fase final

La actualidad en viñetas

Sánchez comparecerá en el Congreso sobre la guerra en Oriente Medio el 25 de marzo