Sosa: El partido de ida es en Madrid, el de vuelta en Canarias en 2027 y no me excluyo

Sosa no ha ocultado que la pretensión es repetir esta fórmula en las próximas elecciones municipales, insulares y autonómicas

El candidato de CC-Primero Canarias al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa, ha considerado este sábado que lo que jugará esta alianza electoral será un partido de ida en Madrid el 29N y otro de vuelta en Canarias en mayo de 2027, una segunda cita con las urnas de la que no se excluye.

Candidato de CC-Primero Canarias al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa.

Comicios locales

Así lo ha avanzado a los periodistas tras participar en la presentación de la ‘Declaración por la unidad canaria en Madrid’, que sustentan veinte formaciones locales, insulares y regionales, al estimar que un buen resultado electoral en Madrid de esta unión de partidos «nacida desde abajo» se traducirá en otro buen resultado en los comicios locales y autonómicos del próximo año.

El líder del Bloque Nacionalista Rural, alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, al que concurrió en los últimos comicios bajo las siglas de Nueva Canarias, partido que abandonó en enero de 2025 para fundar Municipalistas Primero Canarias, ha subrayado que «por Canarias vale la pena» ir a las urnas en 2027 con la alianza alcanzada con CC para el 29N.

«Siempre hemos dicho que desde el ámbito municipal, cada organización política va a poder decidir su futuro porque entendemos que esto no se construye de arriba abajo en los despachos, a los que estábamos acostumbrados antiguamente. Aquí se construye todas las alianzas desde abajo, desde la base, desde las asambleas locales», ha referido.

Sosa no ha ocultado que la pretensión es repetir esta fórmula en las próximas elecciones municipales, insulares y autonómicas «si cada una de las asambleas entiende que el futuro tiene que seguir siendo el trabajo común por esta tierra».

Derechos individuales

«Aquí va a haber alguien que también estará arrimando el hombro porque nos jugamos muchos derechos individuales y colectivos conquistados. Desde Madrid van a intentar volver a controlar todos y cada uno de los logros que hemos conseguido en estos últimos años, por lo que no podemos aflojar, no podemos dar un paso atrás», ha aseverado.

El dirigente de Municipalistas Primero Canarias ha dicho que «si la gente ve que la unidad ha merecido la pena» para llegar a Madrid, «cuando llegue a Canarias en mayo del próximo año y se presente en los ayuntamientos, cabildos y el Parlamento regional la gente entenderá que es el mejor voto útil que un canario puede depositar».

Lista electoral

Sobre sus pretensiones de cara a los comicios de 2027 ha recalcado que «no se autoexcluye» de liderar o formar parte de alguna de las listas electorales que se conformarán.

«No me autoexcluyo, todo lo contrario. Estaré siempre al frente de cualquier lista electoral o acompañando a cualquier compañero que esté al frente de una lista electoral, siempre anteponiendo esta tierra, nunca pensaré en mi interés personal, sino en lo que la organización política que represento me pida en ese momento», ha referido.