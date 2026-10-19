Starmus reúne en Tenerife a figuras de la exploración espacial y el cambio climático

Víctor Glover, Kam Ghaffarian y Cristina Figueres participan en la primera jornada del festival, que continuará hasta el 21 de octubre en las Pirámides de Arona antes de trasladarse a La Palma

La exploración espacial, los viajes comerciales a la Luna y Marte y el cambio climático centran la primera jornada del Starmus en Tenerife. El encuentro reúne en las Pirámides de Arona a figuras como Víctor Glover, Kam Ghaffarian y Cristina Figueres antes de trasladarse el 22 de octubre a La Palma.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Primera jornada del Starmus

Víctor Glover, piloto del Artemis II, una de las primeras misiones tripuladas que regresó a la Luna en 1972, intervendrá esta tarde a partir de las cuatro para hablar de los viajes espaciales.

Junto a él estará Kam Ghaffarian, uno de los fundadores de Axiom Space, una de las empresas que está organizando viajes comerciales tanto a la Luna como a Marte y que se espera que se realicen dentro de dos años.

Durante esta primera jornada del Starmus también intervendrá Cristina Figueres, una antropóloga que hablará sobre el cambio climático.

Apertura y traslado a La Palma

Las jornadas del Starmus se desarrollarán hasta el 21 de octubre en las Pirámides de Arona, en Tenerife. El 22 de octubre se trasladarán a la isla de La Palma, donde se gestó el Starmus hace 15 años.

Este pasado fin de semana, artistas internacionales como Andrea Bocelli o Brian May, guitarrista de Queen, actuaron en el concierto de apertura celebrado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.